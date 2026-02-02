'케데헌', 미 그래미 높은 벽 넘었다…"시각매체용 최우수 노래상"

이미지 확대하기

세계 주요 음악시상식 중에서 가장 보수적이라는 평가를 받는 미국 그래미어워즈에서 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(K-pop Demon Hunters)'의 사운드트랙 '골든(Golden)'이 수상의 영광을 안았다.1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제68회 그래미 어워즈 사전 행사(Premiere Ceremony)에서 '케이팝 데몬 헌터스'가 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어(Best Song Written For Visual Media)' 부문을 수상했다.이 상은 1년 동안 나온 시각 매체에서 나온 음악 가운데 최고를 뽑은 것이었다. 작품이 아닌 곡을 만든 송라이터에게 수여되는 상으로, '골든' 작업에 참여한 이재(EJAE), 테디, 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동) 등이 수상의 영예를 안았다.K팝 작곡가·프로듀서가 그래미를 수상한 것은 이번이 처음이다. 그래미어워즈는 K팝이 넘지 못한 벽으로 여겨져 왔다. 앞서 방탄소년단(BTS)이 다섯 차례 후보에 올랐지만 수상에는 이르지 못했다. '케이팝 데몬 헌터스'는 오는 3월 열리는 아카데미 시상식 주제가상 부문에서도 유력 후보로 올라 세계의 K팝 열풍을 이어갈지 기대를 모은다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)