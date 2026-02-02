이 대통령 지지도 54.5%…"증시 호황에 자영업자·가정 주부 지지 상승" [리얼미터]

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 54.5%로 집계됐다는 여론조사 결과가 오늘(2일) 나왔다.



리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 26일부터 30일까지 전국 18세 이상 2천516명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행을 긍정적으로 평가한 응답은 지난주 조사보다 1.4%p 오른 54.5%로 나타났습니다.



부정 평가는 40.7%로 직전 조사보다 1.4%p 줄었습니다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 4.8%였습니다.



리얼미터는 "코스피와 코스닥이 연일 사상 최고가를 경신하는 증시 호황이 이어지면서 자영업자와 가정 주부층의 지지가 크게 상승했다"고 분석했습니다.



또 양도세 중과 부활과 1·29 부동산 대책 발표 이후 서울과 경인 지역을 포함한 수도권 전반으로 지지세가 확산했다고 풀이했습니다.



지역별로는 인천·경기에서 56.5%를 기록해 전주보다 6.6%p 상승, 부산·울산·경남은 52.1%로 5.0%p 올랐고, 서울은 52.1%로 전주 대비 3.5%p 상승했습니다.



대구·경북은 37.9%, 광주·전라는 73.0%로 지난 조사보다 각각 10.1%p, 9.3%p 낮아졌습니다.



연령별로는 50대가 67.2%로 5.0%p 올랐으며 70대 이상에서도 3.6%p 상승한 50.6%를 기록했습니다.



20대는 지난 조사보다 1.1%p 하락한 34.0%로 나타났습니다.



이념 성향별로는 진보층에서 84.7%로 2.6%p 상승했고 중도층에서도 2.5%p 오른 57.6%로 조사됐습니다.



지난달 29∼30일 전국 18세 이상 1천5명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.9%, 국민의힘이 37.0%의 지지율을 보였습니다.



민주당은 지난주 대비 1.2%p 상승했고, 국민의힘은 2.5%p 하락했습니다.



양당 간 격차는 전주 3.2%p에서 6.9%p로 벌어지며 다시 오차범위 밖으로 벌어졌습니다.



리얼미터는 민주당 지지율 상승 배경으로 코스피·코스닥 시장 호황과 1·29 부동산 대책이 부산·울산·경남과 서울, 자영업자층에서 지지율을 상당 폭 끌어올린 점을 꼽았습니다.



국민의힘에 대해서는 한동훈 전 대표 제명 조치와 이에 반발한 친한계의 지도부 사퇴 요구 등으로 당내 내홍이 심화한 점이 지지율 하락의 주요 요인으로 작용했다고 설명했습니다.



실제 부산·울산·경남에서는 민주당 지지율이 전주보다 9.7%p 오른 반면, 국민의힘은 6.2%p 하락한 것으로 조사됐습니다.



서울에서도 민주당은 5.6%p 상승했고, 국민의힘은 5.5%p 하락했습니다.



조국혁신당은 3.1%, 개혁신당은 3.2%, 진보당은 1.3%의 지지율을 보였습니다. 무당층 비율은 9.3%로 나타났습니다.



두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 진행됐습니다.



대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p, 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p입니다.



응답률은 대통령 국정수행 지지도 조사 4.7%, 정당 지지도 조사 3.8%였습니다.



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)