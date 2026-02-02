'글로벌 경영' 삼성, 국내·해외법인 간 문서도 영어만 쓴다

▲ 삼성전자 서초사옥

삼성그룹이 해외법인 내부뿐만 아니라 국내법인과 주고받는 문서에도 한글과 영어를 병용하는 대신 영어만 쓰기로 했습니다.언어 장벽을 낮춰 글로벌 경영을 강화하는 동시에 복수 언어 사용에 따른 비효율을 제거하고 경영 속도를 높이기 위한 조치로 풀이됩니다.오늘(2일) 업계에 따르면 삼성은 내달부터 삼성전자와 삼성디스플레이, 삼성바이오로직스 등 3개사부터 국내와 해외법인이 주고받는 모든 문서를 영어로 작성하도록 하는 내용의 지침을 사내 공지했습니다.이번 방침은 순차적으로 다른 관계사에도 확대 적용될 예정입니다.앞서 2023년 삼성은 해외법인 내부 보고서와 회의자료 등 문서를 영어로 작성하는 것을 원칙으로 하는 가이드라인을 만들어 시행 중입니다.다만, 국내와 해외법인 간 문서는 이 같은 가이드라인에서 제외돼 있었던 탓에 한글과 영어 등으로 중복 작성하는 사례가 있었는데, 이번에 지침을 확대해 모든 문서를 영어로 통일한 것입니다.삼성은 다양한 글로벌 인재들이 역량을 발휘하는 동시에 국내외 임직원 간 소통과 협업을 강화할 수 있도록 언어와 문화의 벽을 낮추기 위한 노력을 기울이고 있습니다.전세계에서 다양한 사업을 전개하는 그룹의 특성에 따라 모든 임직원이 실시간으로 동일한 정보를 공유해 의사 결정과 현장 실행의 속도를 높임으로써 더 큰 시너지를 창출하기 위해서입니다.삼성전자 반도체 사업을 맡고 있는 디바이스솔루션(DS) 부문의 파운드리 사업부, 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스의 일부 부서는 지난해부터 보고서와 회의자료 등 문서는 물론 회의에서도 영어를 사용하고 있습니다.삼성전자는 2022년 우수한 인력들을 대상으로 국내 직원은 해외법인에서, 해외법인 인력은 한국 사업장에서 근무할 기회를 제공하는 프로그램 'STEP'(Samsung Talent Exchange Program)을 도입했습니다.이는 주로 국내 임직원을 해외로 파견하는 기존 관행에서 벗어나 해외 임직원들도 국내로 파견을 나와 경험을 쌓게 함으로서 글로벌 인재들이 본인 잠재력을 발휘해 성장할 수 있도록 하기 위한 제도입니다.또한 삼성은 '인재제일'의 경영철학에 따라 세계 곳곳에서 우수한 글로벌 인재들을 영입하고 육성 중입니다.삼성전자의 경우 2024년 말 기준 해외 근무 임직원이 13만 7천여 명으로 12만 5천여 명인 국내 임직원보다 더 많습니다.업계 관계자는 "영어 사용 및 국내외 임직원들 간의 인적 교류 확대는 삼성의 '글로벌 모빌리티'를 강화해 임직원 개개인은 물론 삼성 전체의 글로벌 역량을 높일 수 있을 것"이라며 "인수합병(M&A)의 성패를 가르는 '핵심인력 유지'와 함께 더 다양하고 우수한 인재들이 삼성에서 도전하고 혁신하도록 하는 동기 부여도 기대된다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)