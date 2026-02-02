수아레스, 5년 만에 돌아온 MLB 신시내티와 1년 218억 원 계약

▲ 지난 시즌 시애틀 매리너스에서 뛴 에우헤니오 수아레스

미국프로야구 메이저리그(MLB) 거포 에우헤니오 수아레스(34)가 신시내티 레즈 유니폼을 다시 입게 됐습니다.MLB닷컴은 오늘(2일) 수아레스가 신시내티와 계약기간 1년, 총액 1천500만 달러(약 218억 원)에 입단 합의했다고 보도했습니다.이번 계약에는 2027시즌 계약 연장 여부를 선수와 구단이 합의해 결정하는 '상호 옵션'이 포함됐으며, 구단의 공식 발표는 신체검사 후 이뤄질 전망입니다.이로써 수아레스는 2021시즌을 끝으로 팀을 떠난 뒤 5시즌 만에 신시내티로 돌아오게 됐습니다.2014년 디트로이트 타이거스에서 데뷔한 수아레스는 2015년 신시내티로 이적해 7년 동안 팀의 중심 타자로 활약하며 전성기를 보냈습니다.이후 시애틀 매리너스와 애리조나 다이아몬드백스를 거친 그는 30대 중반에 접어든 2025시즌에도 녹슬지 않은 장타력을 과시했습니다.지난해 애리조나와 시애틀에서 뛰며 타율은 0.228에 그쳤지만, 홈런은 자신의 한 시즌 최다 타이인 49개를 때렸습니다.특히 애리조나에서 106경기 동안 36홈런을 몰아쳤고, 시즌 막판 시애틀로 트레이드된 뒤 포스트시즌 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 5차전에서 역전 만루홈런을 터트리는 등 해결사 본능을 뽐냈습니다.빅리그 12시즌 통산 325홈런을 날린 수아레스는 매년 30개 안팎의 홈런을 기대할 수 있는 자원입니다.(사진=게티이미지)