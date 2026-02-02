마른김 가격 '역대 최고'…'금김' 한 장 150원 첫 돌파

마른김 가격이 3년째 고공행진하면서 역대 최고를 기록했습니다.



오늘(2일) 한국농수산식품유통공사 가격정보에 따르면 마른김(중품) 평균 소매가격은 지난 1월 하순 기준 10장당 1천515원으로 집계됐습니다.



순별 평균 소매가격이 1천500원을 뛰어넘은 것은 사상 처음입니다.



현재 가격은 2년 전보다 거의 50% 오른 금액입니다.



지난 2024년 초까지만 해도 장당 100원 수준이었는데 지난달 하순 장당 150원을 돌파한 것입니다.



'국민 반찬'인 김 가격은 점진적으로 상승하다 지난 2023년 이후 오름세가 가팔라졌습니다.



연간 마른김 평균 소매가격은 2023년에 전년보다 10% 오르면서 장당 100원을 넘어섰고 2024년에는 25%나 뛰었습니다.



지난해에도 8% 오르면서 상승세를 이어갔습니다.



몇 년 사이 김 가격이 급등한 데는 수출 물량이 급증한 것이 영향을 미쳤습니다.



지난해 김 수출량은 전년 대비 13.7% 많은 1억 699만 속(100장)이었습니다.



물량 기준 주요 수출 대상국은 일본(18.6%), 중국(17.5%), 태국(13.6%), 미국(13.3%), 러시아(9.8%), 타이완(5.1%) 순이었습니다.



양영진 해양수산부 수산정책관은 "2024년산 대비 2025년산 생산이 5천억 속 늘었지만, 수출과 국내 소비는 그 이상 증가했다"면서 "김 수출단가가 2024년 상승한 것이 이어지는 데 국내 가격도 수출 단가의 영향을 받을 수밖에 없어 가격이 내려가지 않는 측면도 있다"고 말했습니다.



김 가격 상승은 수산물 물가를 끌어올리고 있습니다.



지난해 12월 김 소비자물가지수는 전년 동기보다 14.9% 올랐습니다.



조기(+10.5%)와 고등어(+10.3%)도 두 자릿수 상승률을 기록했지만 김이 가장 많이 상승했습니다.



김을 비롯한 주요 수산물 가격이 뛰면서 작년 수산물 물가 상승률은 5.9%로 전체 소비자물가 상승률(2.1%)의 세 배에 가까웠습니다.



해수부는 "김 생산량 확대, 김 제품 고부가가치화, 소비자 할인지원으로 김 수출 증가가 김 가격 상승으로 이어지지 않도록 관리하겠다"면서 "김 가격 동향을 면밀히 모니터해 김 가격을 안정화하도록 노력하겠다"라고 밝혔습니다.