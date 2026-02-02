밤새 눈 오다 새벽 그쳐…수도권 '교통 대란' 없을 듯

<앵커>



밤사이 수도권에 대설주의보가 내려졌고 꽤 많은 눈이 내렸습니다. 서울 여의도역에 나가 있는 취재 기자 연결해서 출근길 상황 알아보겠습니다.



동은영 기자, 눈 때문에 출근길이 꽤 막힐 수 있을 거 같아요.



<기자>



네, 이곳에도 밤새 많은 눈이 쏟아졌지만 오늘 새벽부턴 모두 그친 상태입니다.



여기서 2시간 넘게 지켜봤는데 지금은 가랑눈 같은 작은 눈발도 날리지 않고 있습니다.



도로에 쌓였던 눈도 대부분 녹아서 차량들이 제 속도로 달리고 있습니다.



눈이 새벽에 그치면서 걱정됐던 수도권 교통 대란은 다행히 일어나지 않았지만, 밤사이 쌓인 눈의 양은 상당했습니다.



서울 일부 지역엔 최대 7.3cm의 눈이 쌓였고, 경기 연천 7.6cm, 강원 철원은 17.3cm의 적설량을 기록했습니다.



눈길 사고도 잇따랐습니다.



오늘 새벽 0시 20분쯤 경기도 포천에선 경사로에서 못 내려오던 차량이 한 시간 만에 구조됐고, 조금 전인 5시 40분쯤엔 서산-영덕 고속도로 서 세종 IC 근처에서 차량 한 대가 눈길에 미끄러지는 사고도 일어났습니다.



행정안전부는 어젯밤 10시부터 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동해 대응에 나섰습니다.



서울시도 제설 대응 2단계를 발령해 장비 1천2백여 대와 인력 약 8천 명을 동원해 제설제를 살포했습니다.



서울과 수도권에 이어 조금 전 청주 등 충북지역 8곳의 대설주의보가 해제됐던 소식이 들어왔는데, 전북을 비롯한 남부지방은 여전히 유지되고 있습니다.



오늘 서울과 수도권을 오가는 지하철과 버스는 평소보다 더 많이, 자주 운행될 예정입니다.



지하철 2호선과 5, 6, 7, 8호선의 출근 집중 배차 시간대가 오전 9시 30분까지 연장되고, 평소보다 열차도 20회 증편돼 운행합니다.



시내버스도 오전 7시에서 9시까지 배차를 집중하는 시간을 30분 더 늘려, 오전 9시 반까지 최소 배차간격을 유지해 운행할 계획입니다.



코레일도 1호선과 수인분당선, 경의중앙선 등 5개 노선의 오늘 출퇴근 시간대 운행 횟수를 13회 늘려 운용할 계획입니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 최혜영)