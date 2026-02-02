"일상을 구하는 사람들"…보이스피싱 '1394'로 신고하세요

경찰청은 '전기통신금융사기(보이스피싱) 통합대응단'이 1일부터 통합 신고 대표번호로 '1394'를 운영한다고 밝혔습니다.



그동안 통합대응단은 대표번호 1566-1188을 통해 상담·제보를 접수했는데, 민간 전화번호와 유사한 형식으로 스팸 전화 또는 광고성 번호로 오인되거나 번호 자체를 기억하기 어렵다는 지적이 제기돼왔습니다.



신고 수요가 증가하는 상황에서 과학기술정보통신부로부터 부여받은 '특수번호' 1394는 '일상(13)을 구(9)하는 사(4)람들'을 의미한다고 경찰청은 설명했습니다.



지난해 9월부터 통합대응단 신고대응센터가 운영 시간을 365일 24시간으로 확대하면서 상담 건수는 전년 동기 대비 23% 증가한 11만2천972건으로 집계됐습니다.



보이스피싱 피해가 의심되는 경우 1394로 전화하면 ▲ 피해 상담 ▲ 전화번호·사이트 제보 ▲ 관계기관 연계 조치 등 전문적 지원을 받을 수 있습니다.



피싱 피해가 발생하는 등 긴급 상황 시에는 112로 전화하면 됩니다.



통합대응단은 국민 혼란을 최소화하기 위해 기존에 사용하던 번호도 병행 사용할 예정입니다.



기존 번호로 걸려 오는 상담·제보 역시 동일하게 처리됩니다.



경찰청은 "신속한 초기 신고와 즉각적 조치가 이뤄지면 범죄 초기 단계부터 피해를 줄이고 회복 가능성을 높일 수 있다"고 강조했습니다.