스위스로 입양된 차일숙 씨 "진해시청서 발견된 여아 아신다면…"

▲ 스위스로 입양된 차일숙 씨의 과거(왼쪽)와 현재 모습

"1964년 말 경남 진해시청에서 발견된 여자 아기, 심장병을 가진 아픈 소녀, 1967년에 보내진 드레스… 이와 관련된 이야기를 아시는 분들을 기다리고 있습니다."1968년 스위스로 입양된 이로나 사비나 비르슈(한국명 차일숙·62) 씨는 지난달 31일 아동권리보장원을 통해 이같이 밝혔습니다.보장원에 따르면 1964년 10월 25일에 태어난 비르슈 씨는 같은 해 11월 26일 경남 진해시청에서 공무원에 의해 발견됐습니다.이후 경남 진해 보육원으로 보내졌고, 47번으로 등록됐습니다.1967년 보육원에는 차일숙이라는 이름이 쓰인 드레스가 담긴 소포가 도착했습니다.다만, 누가, 왜 보냈는지 알 수 없었다고 했습니다.그는 선천적인 심장 질환(VSD)을 가졌고, 약하고 영양이 부족한 아이였다고 보장원은 전했습니다.1968년 5월 21일 홀트아동복지회 일산 지부로 보내졌고, 같은 해 12월 24일 스위스로 입양됐습니다.그는 "지난 50년 동안 한국 시민권을 잃었다고 믿었지만 호적은 취소되지 않았고, 한국 시민권을 가지고 있었다"며 "저는 한국에서 지워지지 않았다"고 강조했습니다.(사진=아동권리보장원 제공, 연합뉴스)