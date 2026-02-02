중국서 '슬픈 말 인형' 쿠쿠마 열풍…"회사서 시달리는 나랑 닮아"

▲ 중국에서 인기를 끌고 있는 '쿠쿠마'

중국 최대 명절인 춘제(春節·설)를 앞두고 젊은이들 사이에서 열광적인 반응을 얻고 있는 슬픈 표정의 말 인형을 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 30일(현지시간) 조명했습니다.보도에 따르면 2026년 병오년(丙午年) '붉은 말'의 해를 맞아 제작된 이 인형은 중국 동부의 한 상점에서 지난해 처음 등장했습니다.환한 표정으로 복을 기원하는 인형들 사이에서 이 말 인형은 눈에 띌 수밖에 없었습니다.표정이 마치 곧 울 것처럼 보였기 때문입니다.사실 이는 입꼬리 방향을 거꾸로 꿰맨 재봉 불량으로 인한 것이었습니다.야망과 성장, 힘찬 기운 등을 상징하는 붉은 말이 재봉 실수 하나 때문에 전혀 다른 이미지를 갖게 됐고 중국 젊은이들은 바뀌어버린 새 표정에 강하게 공감했습니다.이 인형은 중국어로 '우는 말'을 뜻하는 '쿠쿠마'(哭哭馬)라는 별칭을 얻으며 온라인에서 곧 열풍을 일으켰습니다.특히 회사에서 과로에 시달리는 자신과 표정이 닮았다는 반응이 줄을 이었습니다.'쿠쿠마'라는 해시태그는 소셜미디어 틱톡의 중국판인 더우인에서 1억 9천만 회 이상 노출됐습니다.이제는 실수가 아닌 일부러 슬픈 표정으로 제작된 이 인형들은 세계 최대 규모 도매시장인 중국 저장성 이우 시장에서 제작돼 중국 전역으로 팔려나가고 있습니다.중국 네티즌들 사이에서는 '우는 말'과 '웃는 말'을 모두 사서 회사와 집에 각각 둬야한다는 말도 유행처럼 번졌습니다.중국 안후이성에 사는 편집자 비비안 하오(39)는 NYT에 "인형의 표정은 사무직 노동자의 무력감을 완벽하게 보여준다"고 말했습니다.그는 우는 말 인형도 2개, 웃는 말 인형도 2개를 구입했다고 합니다.남부 광둥성의 한 여행사에서 일하는 제시카 란은 긴 근무 시간 동안 함께 지내는 동료처럼 책상 위에 쿠쿠마를 하나 올려놨습니다.란은 "이 말은 나보다는 덜 지쳤을 것"이라고 말했습니다.NYT는 "지난 수십 년에 걸친 중국의 급속한 경제 성장 결과 8억 명이 빈곤에서 벗어났고 중산층이 생겨났다"며 "그러나 그 이후 성장과 임금은 정체됐고 사회적 계층 이동 가능성에 대한 전망도 어두워졌다"고 지적했습니다.이어 "많은 젊은이에게 한때 이상적으로 여겨졌던 '노력의 삶'은 이제 고된 노동, 피로, 실망감과 연결된다"고 덧붙였습니다.중국에서는 오전 9시부터 오후 9시까지 주 6일을 일하는 '996 근무제'가 정보기술(IT) 업계에서 권장돼왔으나 최근 들어 젊은이들은 이에 대해 강하게 반발하고 있습니다.또 스포츠에서 이미 승세가 기운 경기가 진행되는 막판 시간을 가리키는 '가비지 타임'이라는 용어가 젊은이들의 무력감을 드러내는 신조어로 확산하기도 했습니다.NYT는 중국 젊은 세대의 번아웃(burnout·극도의 피로와 의욕 상실)을 상징하는 목록에 슬픈 말 인형이 오르게 됐다고 짚었습니다.젊은이들이 소비 생활에서도 부나 물질적 성공을 과시하는 대신 정서적 위로나 즉각적인 즐거움을 주는 물건을 찾는 경향이 강하다고 NYT는 덧붙였습니다.(사진=EPA, 연합뉴스)