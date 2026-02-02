"여성 입소자 전원 피해 정황"…'색동원' 성범죄 특별수사

<앵커>



인천의 한 복지시설에서 원장이 의사소통이 어려운 중증장애인들에게 성적 학대를 했다는 의혹에 대해 경찰이 특별수사에 나섰습니다. 여성입소자 전원이 피해를 당한 정황이 나온 가운데 보조금 유용 의혹에 대해서도 수사가 예상됩니다.



인천 강화군에 있는 중증장애인 복지시설 색동원입니다.



원장 A 씨의 성범죄 의혹이 불거진 것은 지난해 3월.



A 씨가 시설에 입소한 여성을 성폭행했다는 제보가 경찰에 접수된 것입니다.



지난해 9월 시설 압수수색에 나서는 등 경찰이 본격 수사에 착수해 A 씨를 입건했지만, 신병 확보 시도는 없었습니다.



입소자 대부분 의사소통이 쉽지 않은 중증 장애인이어서 구체적인 피해 진술 확보에 어려움이 있었다고 경찰은 설명했습니다.



시민단체를 중심으로 진실 규명 목소리가 커졌고, 최근 지자체 의뢰로 한 대학 연구기관이 진행한 심층조사 결과, 20명에 달하는 여성 입소자 전원이 A 씨에게 성적 학대를 당한 정황이 확인되며 논란에 불이 붙었습니다.



지난달 30일 범정부 TF를 꾸려 진상조사에 나서라는 김민석 국무총리 지시 하루 만에 경찰이 특별수사단을 출범했습니다.



수사팀 27명과 장애인 전담 조사인력 47명을 투입하고, 성폭력상담센터를 비롯한 외부 전문가도 조사에 참여합니다.



시설 내 성폭력과 학대, 입소자에 대한 보조금 유용 의혹 등이 핵심 규명 대상입니다.



[장종인/'색동원 성폭력 사건 공동대책위원회' 위원장 : 증거 인멸이라든가 입 맞추기가 많이 됐을 거라는 우려가 사실 큰 것이 사실이고, 사태의 심각성을 인식하고 (수사단 구성이) 좀 더 빨리 됐어야….]



경찰은 학대 정황이 포착된 시설 관계자 1명도 입건해 조사 중으로, 조만간 남성 장애인 입소자 16명에 대한 연구기관 심층조사도 진행될 예정입니다.



