[날씨] 충청·영호남 대설특보…아침까지 많은 눈

<앵커>



충청과 영·호남 일부 지역에는 지금도 대설주의보가 유지되고 있고 많은 눈이 내릴 예정이라고 합니다. 자세한 날씨는 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



박세림 캐스터, 오늘(2일) 날씨는 어떤가요?



<기상캐스터>



오늘 아침은 서둘러 나오시는 편이 좋겠습니다.



서울을 비롯한 수도권의 눈은 대부분 그쳤습니다.



현재는 강원 남부와 충청, 호남을 중심으로 대설주의보가 발효 중인 가운데 눈구름대가 이들 지역을 지나면서 아침까지 충청과 호남을 중심으로 시간당 1에서 많게는 5cm의 강하고 많은 눈이 예상됩니다.



예상 적설 살펴보시면 호남에 최고 8cm, 충청과 경상권, 서부 강원, 남부 내륙에 2~7cm의 눈이 내리겠습니다.



이미 많은 눈이 내렸고 이 내린 눈비가 얼어붙어 도로가 미끄럽습니다.



가급적 대중교통을 이용해 주시고 안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다.



내린 눈으로 인해 일부 건조 특보는 해제되었는데요.



동해안과 경상권에 예보된 적설량이 적어 계속해서 불 조심해 주셔야겠습니다.



하늘은 오전부터 차차 맑아지겠습니다.



자세한 현재 기온 보시면 서울이 영하 2.4도, 대구 영하 5.9도 가리키고 있고요.



낮 기온 서울 1도, 대구 4도 보이겠습니다.



이번 한 주 평년 기온을 보이다 주말에는 다시 강추위가 찾아오겠습니다.



(박세림 기상캐스터)