[단독] 주먹질에 가스통 휘둘러도…"술 취해서" 하면 끝?

술에 취한 남성이 식당에서 난동을 부리다 출동한 경찰에게 가스통을 휘두르며 위협한 일이 있었습니다. 경찰의 공무집행을 방해하다 붙잡힌 사건은 해마다 9천 건에 달하는데 4건 가운데 3건이 이렇게 술 취해 벌이는 사건입니다.



권민규 기자입니다.



지난달 27일 아침 서울 구로구의 한 식당.



한 남성이 테이블을 발로 차 뒤엎더니 휘청이는 다른 남성을 쫓아가 멱살을 잡습니다.



주변 사람들이 말려보지만 몸싸움은 한동안 계속됐습니다.



급기야 경찰이 출동했는데, 이 남성 경찰에게도 주먹을 날리고 LP 가스통 호스를 휘두르며 위협하다 특수공무집행방해 등 혐의로 현행범 체포됐습니다.



[목격자 : 경찰 둘이 엎어가지고 체포를 했어요. 밖에서 경찰을 때렸다니까. 가스통을 틀려고 그랬다니까.]



같은 날 밤, 구로구의 다른 식당에서도 술에 취해 난동을 부리던 50대 중국인이 출동한 경찰 얼굴에 침을 뱉고 주먹을 휘두르다 붙잡혔습니다.



[식당 관계자 : 취했으니까 손찌검 한 거야. 경찰분들이 막 땅 위에서 이렇게 누르고 있었어요.]



경찰의 공무집행을 방해해다 붙잡힌 인원은 매년 9천 명 수준인데, 이 가운데 77%가 술에 취한 주취자입니다.



술에 취한 상태에서 벌어진 일이라며, 법정에서 심신미약이나 심신상실을 주장해 실형 대신 집행유예에 그치는 경우가 대부분입니다.



[염건웅 교수/유원대 경찰소방행정학과 : 처벌이 미약하기 때문에 '아무렇지 않게 이렇게 해도 된다' 또는 '처벌을 받지 않는다'라는 잘못된 사인을 줄 수가 있거든요.]



경찰이 공무집행방해죄 양형 기준을 최소 징역 3개월 이상으로 높이는 방향을 추진하는 가운데, 늘어나는 치안 수요 속에 공권력 낭비를 막기 위해서라도 주취자의 공무 집행방해를 엄하게 처벌해야 한다는 지적이 나옵니다.



