밤사이 수도권 7㎝ 이상 적설…출근길 혼잡 우려

<앵커>



밤사이 수도권에 대설주의보가 내려졌고 꽤 많은 눈이 내렸습니다. 서울 여의도역에 나가있는 취재기자 연결해서 출근길 상황 알아보겠습니다.



동은영 기자, 눈 때문에 출근길이 꽤 막힐 수 있을 거 같네요.



<기자>



밤새 쏟아진 눈은 이제는 거의 그친 상태입니다.



도로에 쌓였던 눈도 대부분 녹아 차들도 정상적으로 달리고 있습니다.



밤사이 서울 일부 지역에 최대 7.3㎝의 눈이 쌓였고, 경기 연천에 7.6㎝, 강원 철원에는 17.3㎝의 눈이 쌓였습니다.



큰 눈이 온다는 예보에 행정안전부는 어젯(1일)밤 10시부터 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동해 대응에 나서고 있습니다.



서울시도 제설 대응 2단계를 발령해 장비 1천200여 대와 인력 8천여 명을 동원해 제설제를 살포 중입니다.



오늘 새벽을 기해 서울과 수도권 지역에 내려졌던 대설주의보는 대부분 해제됐지만, 영남과 호남 등 남부지방에는 아직 유지되고 있어 눈 피해 없도록 주의가 필요합니다.



밤사이 많은 눈이 내렸던 만큼 오늘은 대중교통에 출근길 시민들이 많이 몰릴 것으로 예상됩니다.



지하철과 버스, 기차는 평소보다 더 많이, 자주 운행될 예정입니다.



지하철 2호선과 5·6·7·8호선의 출근 집중 배차 시간대가 오전 9시 30분까지 연장되고, 평소보다 차량도 20회 늘려 운행합니다.



시내버스도 오전 7시에서 9시까지 배차를 집중하는 시간을 30분 더 늘려, 오전 9시 반까지 최소 배차간격을 유지해 운행할 계획입니다.



코레일도 1호선과 수인분당선, 경의중앙선 등 5개 노선의 전철 운행 횟수를 13회 늘린다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 최혜영)