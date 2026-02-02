1. 수도권 7cm 이상 눈…출근길 혼잡 우려



밤사이 서울에 최대 7.3㎝의 눈이 쌓이는 등 수도권과 중부 지방을 중심으로 많은 눈이 내렸습니다. 월요일 출근길 큰 혼잡이 우려됩니다.



2. 건조한 날씨 속 밤사이 전국 곳곳 산불



건조한 날씨 속 전국 곳곳에서 크고 작은 산불이 이어졌습니다. 강원 동해시에서는 산불로 인근 주민에게 대피 재난 문자가 발송되기도 했습니다.



3. "왜 망국적 투기 편드나"…"대통령 주변부터 먼저"



이재명 대통령이 SNS를 통해 무슨 수를 써서라도 집값 안정을 성공시킬 거라고 말했습니다. 일부 언론을 겨냥해서 '왜 망국적 투기를 편드느냐'고 했는데, 야당은 대통령 주변 공직자들의 다주택부터 처분하라고 맞받았습니다.



4. "이란과 합의 기대"…미 '부분 셧다운' 곧 해소



미국이 이란을 향해 군사행동에 나설 수 있다는 전망 속에 트럼프 대통령은 이란과 합의에 이르기를 바란다고 말했습니다. 지난 주말 부분적으로 시작된 미 연방정부 셧다운은 곧 해소될 전망입니다.