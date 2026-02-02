뉴스
설 연휴 해외로 우르르…인천공항 사전예약 동났다

2월이 시작됐죠. 곧 있을 설 연휴에 해외여행 가는 분들 많으실 텐데요.

전국 공항에서 주차 대란이 벌어질 전망입니다.

이번 설 연휴 해외여행 수요가 큰 폭으로 상승했습니다.

한 여행사에서는 연휴 기간 패키지 예약률이 지난해 같은 기간보다 25% 이상 증가했습니다.

특히, 이번 연휴는 가족 단위 여행객 비중이 높은데요.

글로벌 여행 플랫폼 조사에서도 여행객 44%가 가족과 함께 여행하겠다고 답했습니다.

자녀와 짐을 동반한 3~4인 이상 가족 여행객은 공항 이동 시 대중교통보다 자가용을 이용하는 경우가 많은데요.

실제로 인천국제공항은 연휴기간 주차장 사전 예약분이 이미 동났습니다.

예약에 실패한 차량은 당일 현장 주차장을 이용해야 하는데, 이마저도 혼잡이 극심할 것으로 예상됩니다.

김해공항은 주차장을 100% 현장 선착순으로 운영하고 있고, 최근 국제선 이용객이 급증한 청주공항과 대구공항은 예약 시스템이 없거나 자리가 극소수여서 현장에서 주차 공간을 확보하지 못한 차들이 뒤엉키는 혼잡이 불가피해 보입니다.

(화면출처 : 인천국제공항 홈페이지)
