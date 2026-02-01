폭설로 출근길 도로혼잡 예상…서울시, 대중교통 운행 증회

서울시는 오늘(1일) 밤부터 다음날 새벽까지 폭설이 예보됨에 따라 내일(2일) 출근길 혼잡을 막기 위해 대중교통 출근 집중배차 시간대를 평소보다 30분 연장 운영한다고 밝혔습니다.



지하철은 2호선, 5∼8호선을 9시 30분까지 출근 집중배차 시간대를 유지하고 평소보다 20회 운행을 늘립니다.



시내버스도 9시 30분까지 최소 배차간격을 유지해 운행할 계획입니다.



평소 출근 집중배차 시간은 오전 7∼9시인데, 이를 30분 늘린 것입니다.



시는 또 지하철 역사 출입구와 버스정류장에서 미끄럼 사고가 발생하지 않도록 조치하고, 버스는 운행 상황을 상시 모니터링해 운행이 불가능한 구간은 자치구와 신속 제설하는 등 유관기관과 비상대응 체계를 유지할 예정입니다.



시는 정류소 버스정보안내단말기(BIT), 도로전광표지(VMS) 토피스 누리집 등에서 실시간 교통 정보와 도로 통제 구간 등 정보를 제공합니다.



지하철 운행 상황은 서울교통공사 또타지하철 앱, 사회관계망서비스(SNS) 등에서 확인할 수 있습니다.



기상 및 도로 상황에 따라 경사지를 운행하는 일부 시내버스 노선은 우회 운행될 수 있는 만큼 버스 이용 사전에 교통정보를 확인하는 것이 도움이 됩니다.



서울시 관계자는 "기상 상황을 예의주시하며 대중교통을 탄력적으로 운영해 시민들의 불편을 최소화하고, 교통시설물 안전관리에 만전을 다하겠다"며 "시민 여러분께서는 사전에 교통정보를 확인하고 대중교통을 이용하시길 당부드린다"고 밝혔습니다.