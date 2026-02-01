우빛나 10골…핸드볼 서울시청, 광주도시공사에 7골 차 뒤집고 역전승

▲ 1일 광주도시공사와 경기에서 슛을 던지는 서울시청 오예나

서울시청이 광주도시공사를 상대로 7골 차 열세를 뒤집고 역전승했습니다.서울시청은 오늘 광주 빛고을체육관에서 열린 신한 SOL뱅크 2025-2026 핸드볼 H리그 여자부 1라운드 광주도시공사와 경기에서 29-28로 이겼습니다.3승 1무 2패가 된 서울시청은 부산시설공단(3승 1무 2패)과 함께 공동 3위가 됐고, 광주도시공사(2승 4패)는 6위에 머물렀습니다.전반 한때 8-15로 끌려간 서울시청은 5골 차로 간격을 좁힌 가운데 후반에 들어갔고, 후반 시작과 함께 우빛나, 안혜인, 박수정의 연속 득점으로 14-16까지 따라붙었습니다.기세가 오른 서울시청은 17-20에서 우빛나, 조수연, 송지영이 번갈아 득점에 성공해 후반 13분경에 동점을 만들었습니다.이후 서울시청은 28-28 동점이던 경기 종료 1분 30초 정도를 남기고 나온 조은빈의 득점을 끝까지 잘 지켜 1골 차 승리를 따냈습니다.서울시청 우빛나가 10골, 5도움을 기록하며 팀 승리를 이끌었습니다.(사진=한국핸드볼연맹 제공, 연합뉴스)