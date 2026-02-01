빌라 주차장서 돌진해 '쾅쾅쾅'…8대 날벼락

<앵커>



오늘(1일) 오전 서울의 한 빌라 주차장에서 승용차 1대가 주차돼 있던 차량과 오토바이 등 8대를 잇따라 들이받았습니다. 60대 운전자는 급발진 때문이라고 주장한 걸로 전해졌습니다.



휴일 사건·사고는 정다은 기자가 취재했습니다.



<기자>



오늘 오전 서울 성북구의 한 빌라 주차장.



시동이 걸린 상태로 멈춰 서 있던 승용차 한 대가 갑자기 돌진합니다.



잠시 뒤 빠른 속도로 후진을 하더니 다시 앞으로 돌진하며 주차돼 있던 다른 차량을 연달아 들이받습니다.



[빌라 주민 : 저희는 이삿짐 차 온 줄 알았어요. 맨 처음에 윙윙거리니까. 나왔더니 막 (차량) 파편이 있더라고요.]



다행히 다친 사람은 없었지만, 주차돼 있던 차량 7대와 오토바이 1대가 파손됐습니다.



경찰 조사 결과 60대 운전자는 약물이나 음주 운전은 아닌 걸로 파악됐습니다.



사고 직후 운전자가 차량 급발진을 주장한 걸로 알려진 가운데, 경찰은 보험 처리 등 사후 과정을 살펴볼 방침입니다.



---



오늘(1일) 오전 제주시 오등동의 한 도로에서 SUV 차량과 1톤 화물차 등 차량 4대가 잇따라 부딪히는 사고가 났습니다.



SUV 운전자 A 씨 등 2명이 부상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 졸음운전을 했다는 A 씨 진술을 토대로 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.



---



건조한 날씨 속에 전국 곳곳에서 화재도 잇따랐습니다.



오후 4시 반쯤 충북 청주시 청원구의 한 상가 건물에서 불이 났고, 오후 1시 40분쯤에는 경기 파주시 영평산 일대에서 산불이 나 약 50분 만에 진화됐습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 이승열, 영상제공 : 서울 성북소방서·제주소방안전본부·산림청)