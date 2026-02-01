"설 연휴 전 새 당명을"…'제명 후폭풍' 어디로

<앵커>



국민의힘 지도부 앞에는 또 다른 난제가 놓여 있습니다. 한동훈 전 대표 제명을 둘러싼 내홍을 어떻게 수습할 거냐는 겁니다. 일단 대여 투쟁에 집중하는 동시에 가급적 설 연휴 전에 당명 개정을 마무리 짓는 등 지방선거 준비를 서두를 것으로 보입니다.



이어서 박찬범 기자입니다.



<기자>



국민의힘 지도부는 지난달 29일, 한동훈 전 대표 제명 이후 내홍 수습에 주력하고 있습니다.



우선 당명 개정을 설 연휴 전에 끝내는 것을 목표로 복수 후보군을 설정해서 당원 투표를 거치는 안을 검토 중입니다.



[서지영/국민의힘 홍보본부장 (지난달 28일, SBS라디오 '김태현의 정치쇼') : 왜 당명을 바꾸는지에 대한 저희의 변화의 노력 이런 것들이 담기는 게 저희들의 숙제라고 할 수 있죠.]



또 이번 주부터 당을 지방선거 준비 체제로 전환해 인재영입위원장을 선임하고, 공천관리위원회도 꾸릴 계획입니다.



지난해 말, 당무감사 결과에 따른 당협위원장 교체도 단행할 걸로 전해졌습니다.



당 지도부의 한 인사는 "열심히 일하지 않다가 지방선거 때만 공천 영향력을 행사하려는 당협위원장들은 정리가 필요하다"고 말했습니다.



이 과정에서 친한동훈계 당협위원장들이 교체될 수 있다는 전망도 나옵니다.



한동훈 전 대표는 오는 8일, 잠실 실내체육관에서 토크콘서트를 여는 등 세 결집을 이어갈 계획입니다.



하지만 국민의힘 지도부는 제명 문제는 끝난 얘기라는 입장입니다.



[((한동훈 전 대표) 지지 집회에서도 지도부를 향한 강경 발언들이 좀 많이 나왔고, 토크콘서트 예매를 시작했더라고요.)]



[최보윤/국민의힘 수석대변인 : 다양한 의견들이 있고, 다만 당의 당헌·당규에 따라서 절차가 진행된 것인 만큼….]



토크콘서트에서 한 전 대표가 무소속 출마 여부를 비롯한 향후 대응책을 구체적으로 밝힐지 주목되는데, 당분간 시간을 두고 여론의 흐름을 볼 거라는 게 친한동훈계 인사들의 전언입니다.



한편, 민주당에서 한 전 대표 토크콘서트의 좌석별 티켓값이 다른 점 등에 대한 비판이 제기되자, 한 전 대표는 "단 1원도 가져가지 않는다"며 공천헌금 의혹 등 민주당이 진짜 정치 장사의 본산이라고 반박했습니다.



