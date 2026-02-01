뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

공짜 여행 대가는 '징역 11년'…마약 운반한 외국인 남성 모델들

권애리 기자
작성 2026.02.01 18:08 조회수
공짜 여행 대가는 '징역 11년'…마약 운반한 외국인 남성 모델들
▲ 부산지방법원

해외에서 국내로 대량의 필로폰을 밀반입한 혐의로 기소된 외국인 남성 모델 2명에게 중형이 선고됐습니다.

부산지방법원 형사5부는 특정범죄가중처벌법상 향정 혐의로 재판에 넘겨진 독일 국적 A 씨와 스페인 국적 B 씨에게 각각 징역 11년을 선고했습니다.

이들은 지난해 7월 16일 김해공항으로 필로폰 15.3킬로그램이 각각 담긴 캐리어 2개를 들여오려다 세관에 적발된 혐의를 받습니다.

필로폰 시가는 30억 원이 넘는 것으로 조사됐습니다.

재판부에 따르면 두 사람은 범행 한 달 전 온라인 메신저를 통해 성명 불상자로부터 캐나다에서 한국으로 캐리어를 운반해 달라는 제안을 받았고, 대가로 여행 경비와 보수를 약속받았습니다.

이후 캐나다 토론토에서 캐리어를 받아 홍콩을 거쳐 한국에 입국했습니다.

두 사람은 시가 30억원이 넘는 필로폰을 한국으로 무사히 밀반입하면 비행기와 숙소비용은 물론 우리 돈 2천만원 상당의 달러 기반 스테이블코인을 받을 예정이었습니다.

이들은 무료 해외여행 제안에 응했을 뿐 캐리어 안에 마약이 들어 있는 줄은 몰랐다고 주장했지만, 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다.

재판부는 필로폰의 양이 매우 많고 피고인들이 납득하기 어려운 변명으로 책임을 회피하려 했다며 엄중한 처벌이 필요하다고 판시했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
권애리 기자 사진
권애리 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지