공짜 여행 대가는 '징역 11년'…마약 운반한 외국인 남성 모델들

▲ 부산지방법원

해외에서 국내로 대량의 필로폰을 밀반입한 혐의로 기소된 외국인 남성 모델 2명에게 중형이 선고됐습니다.부산지방법원 형사5부는 특정범죄가중처벌법상 향정 혐의로 재판에 넘겨진 독일 국적 A 씨와 스페인 국적 B 씨에게 각각 징역 11년을 선고했습니다.이들은 지난해 7월 16일 김해공항으로 필로폰 15.3킬로그램이 각각 담긴 캐리어 2개를 들여오려다 세관에 적발된 혐의를 받습니다.필로폰 시가는 30억 원이 넘는 것으로 조사됐습니다.재판부에 따르면 두 사람은 범행 한 달 전 온라인 메신저를 통해 성명 불상자로부터 캐나다에서 한국으로 캐리어를 운반해 달라는 제안을 받았고, 대가로 여행 경비와 보수를 약속받았습니다.이후 캐나다 토론토에서 캐리어를 받아 홍콩을 거쳐 한국에 입국했습니다.두 사람은 시가 30억원이 넘는 필로폰을 한국으로 무사히 밀반입하면 비행기와 숙소비용은 물론 우리 돈 2천만원 상당의 달러 기반 스테이블코인을 받을 예정이었습니다.이들은 무료 해외여행 제안에 응했을 뿐 캐리어 안에 마약이 들어 있는 줄은 몰랐다고 주장했지만, 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다.재판부는 필로폰의 양이 매우 많고 피고인들이 납득하기 어려운 변명으로 책임을 회피하려 했다며 엄중한 처벌이 필요하다고 판시했습니다.(사진=연합뉴스)