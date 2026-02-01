뉴스
중고령자 3명중 2명은 정년연장 찬성…희망 정년은 66.3세

권애리 기자
작성 2026.02.01
우리나라 50세 이상 중고령자 3명 가운데 2명은 정년 연장에 찬성하는 것으로 나타났습니다.

이들의 희망 정년은 평균 66.3세였습니다.

국민연금연구원이 실시한 2024년 국민노후보장패널조사 10차 부가조사에 따르면, 정년 연장에 찬성한다는 응답이 66%, 반대는 34%로 집계됐습니다.

조사 대상은 전국의 50세 이상 가구원과 배우자 8천394명입니다.

성별로 보면 남성의 찬성 비율은 66.2%, 여성은 65.9%로 큰 차이를 보이지 않았습니다.

연령대별로는 50대와 60대 초반보다 65세 이상에서 찬성 비율이 더 높았습니다.

65~69세는 69.9%, 70~74세는 70.4%가 정년 연장에 찬성했습니다.

경제활동 상태에 따라 보면 취업자보다 비취업자의 찬성 비율이 높았습니다.

취업자는 64.8%, 비취업자는 67.7%가 정년 연장에 찬성한다고 답했습니다.

학력별로는 무학을 제외하면 초졸부터 대졸 이상까지 대부분 66% 안팎으로 비슷한 수준에서 정년 연장에 찬성했습니다.

지역별로는 서울 거주자의 찬성 비율이 69.1%로 가장 높았습니다.

정년 연장에 찬성한 응답자들이 희망하는 정년 연령은 평균 66.3세로 나타났습니다.

국민연금과 기초연금 수급 개시 연령인 65세보다 높은 수준입니다.

특히 70~74세 응답자의 희망 정년은 평균 66.9세로 가장 높았습니다.

이런 가운데 65세 이상 고령자를 대상으로 한 노인 일자리 사업 인식 조사에서는 응답자의 80.6%가 사업에 대해 들어본 적이 있다고 답했으나, 그중 절반 이상은 들어본 적은 있지만 잘 알지는 못한다고 밝혔습니다.

실제로 노인 일자리 사업을 신청해 본 경험이 있는 응답자는 15.5%에 그쳤고, 신청 경험이 없는 고령자 가운데서는 12.9%만 앞으로 참여 의향이 있다고 답했습니다.
