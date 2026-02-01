"미혼 남성 61%·여성 48% '결혼 의향 있다'…2년 연속 비율 상승"

미혼 남성의 60% 이상, 미혼 여성의 절반 가까이가 결혼 의향이 있다는 조사 결과가 나왔습니다.



결혼과 출산에 대해 긍정적으로 답한 비율이 2년 연속 상승했습니다.



인구보건복지협회는 전국 만 20세에서 44세 남녀 2천50명을 대상으로 지난해 9월 실시한 제3차 국민인구행태조사 결과를 발표했습니다.



이에 따르면 미혼 남성의 결혼 의향은 60.8%로 전년보다 2.3%포인트 상승했고, 미혼 여성도 47.6%로 1년 새 3%포인트 늘었습니다.



결혼 의향이 없거나 망설이는 이유로는 남성의 경우 '결혼 비용 부담'을 가장 많이 꼽았고, 여성은 '기대에 맞는 상대방이 없다'는 응답이 가장 많았습니다.



출산 의향 역시 미혼과 기혼 남녀 4개 집단에서 모두 소폭 상승했습니다.



미혼 남성의 출산 의향은 62%로 전년보다 3.6%포인트 높아졌고, 미혼 여성은 42.6%로 1.7%포인트 상승했습니다.



기혼 남성과 기혼 여성도 각각 32.9%, 24.3%로 모두 전년보다 2%포인트 넘게 증가했습니다.



집단별 평균 기대 자녀 수는 기혼 남성 1.69명, 기혼 여성 1.67명, 미혼 남성 1.54명, 미혼 여성 0.91명 순으로 나타났습니다.



출산을 망설이거나 원하지 않는 이유로는 전반적으로 '경제적 부담'이 가장 많았지만, 미혼 여성 집단에서는 '아이의 미래가 행복하지 않을 것 같아서'라는 응답이 가장 높았습니다.



이번 조사에서는 결혼과 삶의 가치에 대한 인식 문항이 새로 포함됐습니다.



응답자의 86%는 '결혼은 유대감이 강한 가족을 만들기 위해 필요하다'는 데 동의한다고 답했습니다.



'결혼하는 사람이 많을 수록 사회가 더 풍요로워진다'에는 76.2%가 동의했습니다.



그러나'결혼은 혜택보다는 부담'는 인식에도 55%가 동의했습니다.



자녀에 대해서는 양육 비용 부담과 자녀 세대의 미래 걱정 등 부정적 인식에 대한 동의율이 매우 높게 나타났으나, 양육을 통해 정신적으로 성장하고 자녀 성장의 기쁨을 느낄 수 있다는 데도 대부분 동의하는 모습을 보였습니다.



부모가 되기 위한 가장 중요한 조건으로는 '안정적인 관계'와 '책임을 나눌 배우자'가 꼽혔습니다.



인구보건복지협회는 미혼 남녀의 결혼과 출산 의향이 동시에 상승한 것은 저출생 위기 속에서 의미 있는 변화라며, 변화한 가치관에 맞춘 새로운 정책 접근이 필요하다고 밝혔습니다.