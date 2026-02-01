3월부터 법으로 수업중 휴대전화 금지…"학칙 제각각" 혼선 우려도

▲ 교실

다가오는 1학기부터 법률에 따라 초·중·고교 수업 중 학생의 휴대전화 사용이 금지되지만, 학교별 기준 차이로 현장 혼선이 우려되고 있습니다.교육부는 지난달 29일, 학생의 휴대전화 사용 제한에 관한 내용을 담은 '교원의 학생생활지도에 관한 고시' 개정안을 행정예고했습니다.개정안에 따라 학교장과 교사는 수업 중 휴대전화 등 스마트기기를 사용할 경우 학생에게 주의를 주고 사용을 제한할 수 있습니다.다만 장애나 특수교육이 필요한 학생의 보조기기 사용, 교육 목적, 긴급 상황 대응의 경우에는 예외적으로 사용이 허용됩니다.또 학교장과 교사는 학칙에 따라 스마트기기를 분리·보관해 학내 소지와 사용을 제한할 수 있도록 했습니다.이번 고시 개정안은 수업 중 휴대전화 사용을 금지한 초·중등교육법 개정 조항이 오는 3월 시행되는 데 맞춰 마련됐습니다.해당 법은 학생들의 스마트폰 중독 문제가 심각하다는 인식 속에 지난해 8월 국회를 통과했습니다.이미 대부분 학교들이 수업 중 휴대폰 사용을 금하고 있지만, 그 법적 근거가 이번에 확실히 마련된 겁니다.다만 교육 현장에서는 학교마다 구체적인 기준이 다른 상태에서는 혼선이 발생할 수 있다는 지적도 나옵니다.교육부는 각 학교가 오는 8월 31일까지 스마트기기 사용 제한과 관련한 학칙을 마련하도록 했고, 그전까지는 한시적으로 학교장 결정에 따르도록 했습니다.한국교원단체총연합회는 학교별로 휴대전화 수거 여부와 방식이 제각각이라며, 인근 학교 간 기준이 다를 경우 학생과 학부모 민원이 늘어날 수 있다고 우려를 표했습니다.교총은 교육부가 표준학칙안을 제시해 학교 현장의 혼란을 줄여야 한다고 요구하고 있습니다.교총이 지난해 전국 153개 초·중·고교를 조사한 결과, 모든 학교가 수업 중 휴대전화 사용을 금지하고 있었지만, 쉬는 시간을 비롯한 수업 외 사용을 두고는 허용과 금지가 팽팽하게 갈렸습니다.휴대전화 보관 방식도 일괄 수거와 개인 보관으로 나뉘는 등 학교별 차이가 컸습니다.교총이 전국 교원 4천여 명을 대상으로 한 설문조사에서는 소속 학교의 스마트기기 사용 제한 학칙이 잘 준비됐다고 답한 비율이 59.7%였지만, 준비가 미흡하다는 응답도 32.6%에 달했습니다.