"태국서 감금됐다" 울먹인 아들…한밤중 어머니 신고로 구출

▲ 경기 포천경찰서

태국으로 돈을 벌러 갔다가 현지 보이스피싱 조직에 감금됐던 30대 한국 남성이, 어머니의 신고로 한밤중 극적으로 구출됐습니다.경기 포천경찰서에 따르면 지난달 27일 밤 11시 반쯤 "태국에 간 아들에게서 울면서 전화가 왔는데 감금된 것 같다"는 어머니의 112 신고가 접수됐습니다.A씨는 아버지가 위독하다는 핑계를 대 어렵게 전화를 걸어 구조를 요청한 것으로 전해졌습니다.신고를 받은 포천경찰서 강력팀은 즉시 어머니를 만나 상황을 확인한 뒤, 팀장이 A씨의 이모부인 것처럼 신분을 속여 통화를 이어가며 A씨가 머무는 숙소 위치 등 단서를 확보했습니다.경찰은 외교 경로를 통해 주태국 한국 영사와 연락하고, 태국 현지 경찰에 공조를 요청했습니다.현지 경찰과 영사 관계자들은 다음 날 새벽 2시쯤 친척 지인인 것처럼 접근해 A씨를 숙소 밖으로 나오게 한 뒤 신병을 확보했습니다.A씨는 건강에 큰 이상은 없었고, 같은 날 늦은 오후 한국으로 귀국했습니다.경찰 조사 결과 A씨는 텔레그램에 올라온 '태국 디자인 회사 고수익 채용' 광고를 보고 지원해 지난달 26일 방콕으로 출국한 것으로 파악됐습니다.그러나 현지 도착 직후 방콕 시내 한 모텔로 이동돼 방에 감금된 채 보이스피싱 범죄 관련 교육을 강요받은 것으로 조사됐습니다.경찰은 A씨 구출 이후에도 태국 당국에 수사를 요청해, 해당 장소에 있던 한국인 5명과 중국인 1명, 태국인 1명 등 조직원 7명이 검거되도록 협조했다고 밝혔습니다.경찰은 조만간 A씨를 불러 정확한 사건 경위와 조직 규모를 조사할 예정입니다.경찰은 아울러 출처가 불분명한 해외 고수익 취업 제안에 각별한 주의가 필요하다고 당부했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)