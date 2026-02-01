중고거래 앱, 누가 쓰나…'당근' 중장년·'번개' 청년

▲ 당근마켓 로고

국내 3대 중고거래 플랫폼 가운데 당근이 압도적인 이용률 1위를 이어가고 있지만, 플랫폼별 이용 세대에는 뚜렷한 차이가 나타나는 걸로 분석됐습니다.엠브레인 패널딥데이터가 지난해 10월 기준 중고거래 앱 이용률을 조사한 결과, 당근은 58.9%로 1위를 차지했습니다.번개장터는 8.8%, 중고나라는 4.4%로 그 뒤를 이었습니다.당근의 독주 체제는 2023년 이후 3년째 이어지고 있습니다.다만 이용자 연령대를 보면 플랫폼별 성격은 갈렸습니다.당근은 30대와 40대, 50대 비중이 각각 20% 안팎으로 중장년층 중심의 이용이 두드러졌습니다.반면 10대와 20대 비중은 상대적으로 낮았습니다.번개장터는 10대와 20대 이용 비중이 절반을 넘으며 젊은 세대 중심 플랫폼으로 나타났고, 중고나라도 20대와 30대, 40대가 주 이용층을 형성해 5-60대의 비중은 상대적으로 작았습니다.다만, 최근 네이버가 중고거래 시장에 진입한 점이 변수로 거론됩니다.네이버는 지난해 전국 단위 중고거래 플랫폼 'N플리마켓'을 도입해 채팅 직거래가 아니라 카페 커뮤니티에서 상품을 등록하고 결제하는 방식을 실시하고 있습니다.(사진=당근마켓 제공 ,연합뉴스)