경찰, '색동원' 특별수사단 구성 "성폭력 등 엄정 수사"

▲ 경찰청 본청

경찰이 인천 강화도의 중증장애인 시설 색동원에서 불거진 장애 여성 성폭력 의혹을 규명하기 위한 특별수사단을 발족했습니다.경찰청은 오늘(1일) 언론 공지를 통해 "국무총리 긴급 지시에 따라 1월 31일 서울경찰청 내에 '색동원 사건 특별수사단'을 구성했다"고 밝혔습니다.특수단은 서울청 생활안전교통부장을 단장으로 2개 수사팀 27명과 장애인 전담 조사 인력인 10개 해바라기 센터 근무 경찰 47명, 성폭력 상담센터 등 외부 전문가로 꾸려졌습니다.경찰은 "성폭력, 학대, 보조금 유용 등 관련 혐의를 신속·엄정하게 수사하고 피해자 보호와 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.김민석 국무총리는 앞서 지난달 30일 색동원 장애 여성 성폭력 의혹 사건과 관련, "국무총리실을 중심으로 범부처 합동 대응 태스크포스(TF)를 구성해 신속하고 철저하게 진상을 규명하라"고 긴급 지시한 바 있습니다.색동원에서는 시설장 A씨가 시설에 거주하던 중증 장애 여성 전원을 성폭력 했다는 의혹이 제기됐습니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)