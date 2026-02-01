스노보드 이상호, 올림픽 전 마지막 월드컵 평행대회전 우승

▲ 우승 확정되자 기뻐하는 이상호

이상호(넥센윈가드)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 직전 열린 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵에서 정상에 올랐습니다.이상호는 어제 슬로베니아 로글라에서 열린 2025-2026 FIS 스노보드 월드컵 남자 평행대회전에서 우승을 차지했습니다.2021년 11월 러시아 반노예, 2024년 1월 불가리아 팜포로보, 2024년 3월 독일 빈터베르크 대회에 이은 이상호의 FIS 월드컵 4번째 금메달입니다.이상호는 지난해 3월 폴란드 크르니차에서 열린 평행대회전 경기에서 은메달을 획득한 뒤 약 11개월 만에 월드컵 시상대에 섰습니다.2018년 평창 동계 올림픽에서 남자 평행대회전 은메달을 따내 한국 스키·스노보드 사상 첫 올림픽 메달리스트로 이름을 남겼던 이상호는 코 앞으로 다가온 밀라노·코르티나담페초 올림픽에도 같은 종목에 출전할 예정입니다.특히 이번 올림픽 대한민국 선수단 남자 주장으로도 선임된 그는 대회 직전 월드컵에서 시즌 첫 입상을 기록하며 희망을 밝혔습니다.56명이 나선 예선을 전체 2위 기록으로 통과한 이상호는 16강전에서 다리오 커비즐(스위스), 8강전에선 가브리엘 메스너(이탈리아), 준결승에선 팀 마스트나크(슬로베니아)를 연파하며 결승에 올랐습니다.결승에선 이번 시즌 월드컵 3승을 거둔 45세 베테랑 롤란드 피슈날러(이탈리아)를 간발의 차로 따돌리고 우승의 기쁨을 누렸습니다.경기 결과 기록지엔 두 선수의 격차가 '0.00'으로 표기되고, 포토 피니시로 승자가 가려질 정도의 접전이었습니다.이상호는 자신의 소셜 미디어를 통해 "항상 저를 믿고 응원해 주시는 분들께 과정보다는 결과로 보답하고 싶었다. 매번 아쉬움이 남았지만, 드디어 올림픽을 앞두고 좋은 성적으로 그 마음을 전할 수 있게 돼 정말 기쁘다"고 소감을 밝혔습니다.그는 "이제 올림픽을 위한 준비는 완벽히 끝났으니 이 기세를 이어가 본 무대에서도 후회 없는 모습 보여드리고 오겠다"고 각오를 다졌습니다.이번 대회 남자 평행대회전에 함께 출전한 김상겸(하이원)은 5위에 올랐습니다.이상호와 김상겸이 출전하는 동계 올림픽 스노보드 남자 평행대회전 경기는 오는 8일 열립니다.(사진=국제스키연맹(FIS) 스노보드 레이싱 인스타그램 캡처, 연합뉴스)