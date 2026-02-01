금융연구원 "미래 환율 상승 기대가 최근 원화 약세 초래"

▲ 지난 6일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있는 모습

지난해 말 대미 투자와 미국 관세 부과로 인한 수출 둔화 우려 등에 따른 미래 환율 상승 기대가 원화 약세의 주요 요인 중 하나였다는 분석이 나왔습니다.송민기 한국금융연구원 선임연구위원은 오늘(1일) '최근 원/달러 환율 상승의 배경과 시사점' 보고서에서 이같이 밝혔습니다.송민기 선임연구원은 지난해 4분기부터 이어진 고환율을 두고 "표면적으로는 거주자의 해외증권투자 확대에 따른 수급 불균형과 밀접한 연관이 있다"고 짚었습니다.보고서에 따르면 지난해 1∼11월 기준 거주자 해외증권투자는 1천294억달러로, 기존 역대 최대였던 2021년의 785억달러보다 60% 넘게 늘어난 규몹니다.이는 같은 기간 경상수지 흑자 폭(1천18억달러)보다도 큽니다.송 선임연구원은 "과거에는 거주자 해외증권투자 규모가 경상수지 흑자 규모를 대체로 하회했던 점을 감안할 때, 지난해 거주자 해외증권투자의 급증은 국내 외환시장에서 상당한 수급불균형을 초래했을 것으로 판단된다"고 설명했습니다.다만 송 선임연구원은 이러한 거주자 해외증권투자 증가는 표면적인 환율 상승의 배경일 뿐, 달러 수요 증가 이유를 근본적으로 설명하기엔 부족하다고 지적했습니다.그는 경상거래 이외에 달러 수급을 결정하는 요인에는 미래 환율 상승 기대감이 있으며, 이런 기대감은 달러 수요 증가로 이어져 실제로 환율을 끌어올리는 자기실현적 특성을 가진다고 짚었습니다.그리고 최근 잠재적인 대미 투자로 인한 달러 수요 증가와 미국 관세 부과로 인한 수출 둔화 우려 등이 미래 환율 상승 기대감을 키웠다고 진단했습니다.특히 지난해 하반기 기업 외화예금 규모가 900억달러를 넘어선 것이 이러한 우려를 반영한 결과라고 봤습니다.이전에 기업 외화예금이 900억 달러를 넘었던 것은 영국발 금융 불안과 원/달러 환율 급등이 맞물렸던 2022년 말로, 당시 기업들은 대내외 불확실성 확대에 따라 투자를 유보하고 달러 유동성 확보를 위해 외화예금을 대폭 늘렸습니다.송 선임연구원은 "미국 관세 부과로 수출이 둔화하면 경상수지 흑자 폭이 감소할 것으로 예상할 수 있다"면서 "보다 장기적으로는 고령화 등에 따라 국내 생산성이 저하되면 수출경쟁력 하락과 경상수지 악화에 따른 환율상승 기대가 발생했을 수 있다"고 짚었습니다.또 다른 환율 상승 요인으로도 지적되는 내외금리차와 관련해서는 실제 지난해 한미 금리 역전폭이 줄었음에도 불구하고 환율이 오른 점 등을 감안할 때 최근 원화 약세를 설명할 수 없다고 봤습니다.앞으로의 환율 전망과 관련해서는 장기적으로 해외 투자 수요가 계속 환율 상승 압력으로 작용하겠지만, 달러인덱스와 엔/달러 환율 등 글로벌 요인에 따라 점차 환율이 안정될 가능성이 크다고 전망했습니다.송 선임연구원은 "해외 주요 전망기관들도 대체로 올해 중 원/달러 환율이 점차 하향 안정될 것으로 전망하고 있다"면서 "미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 교체 후 통화정책 기조 변화 및 한미 금리 역전 폭 축소 가능성 등 요인을 반영한 것으로 판단된다"고 적었습니다.(사진=연합뉴스)