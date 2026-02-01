"한국 대졸 초임, 일본·대만보다 높아…대기업 격차는 약 1.4배"

▲ 취업박람회를 찾은 청년들

한국의 대졸 신입사원 임금 수준이 일본, 대만보다 높다는 분석이 나왔습니다.오늘(1일) 한국경영자총협회가 발표한 '한·일·대만 대졸 초임 국제 비교와 시사점'에 따르면 한국 대졸 초임은 구매력평가환율(PPP)을 기준으로 일본보다 24.5%, 대만보다 41.1% 높은 것으로 나타났습니다.일본과의 비교에서는 10인 이상 사업체에서 대졸 이상 신규 입사자(상용근로자)가 받는 연 임금총액(초과급여 제외)을 대상으로 했습니다.이에 따르면 한국 대졸 초임은 4만 6천111달러로 일본(3만 7천47달러) 대비 24.5% 높은 가운데 기업 규모가 커질수록 격차가 확대됐습니다.한국 대기업(500인 이상)의 대졸 초임은 5만 5천161달러로 일본 대기업(1천인 이상) 3만 9천39달러 대비 41.3% 높았습니다.중기업은 29.3％, 소기업은 21.0％의 격차를 기록했습니다.양국 간 비교가 가능한 10개 업종 가운데 9개 업종에서 한국 대졸 초임이 일본을 상회했습니다.금융·보험업(5만 3천641달러)이 일본의 144.7% 수준이었고 전문·과학·기술업(5만 2천261달러·134.0%), 제조업(5만 1천37달러·132.5%) 순으로 격차가 컸습니다.다만 숙박·음식점업의 경우 일본이 3만 2천982달러로 한국(3만 1천967달러)보다 높았습니다.대만과의 비교에서는 한국은 5인 이상, 대만은 1인 이상 사업체를 기준으로 대졸 신규 입사자의 연 임금총액(특별급여 제외)이 조사 대상이 됐습니다.이에 따르면 한국의 대졸 초임은 평균 4만 2천160달러로 대만(2만 9천877달러)보다 41.1% 높았습니다.한국 비중소기업(100인 이상)의 대졸 초임은 4만 5천758달러로 대만 비중소기업(200인 이상)보다 37.0% 높았고, 한국 중소기업(5~99인) 대졸 초임은 3만 9천481달러로 대만 중소기업(1~199인)보다 44.9% 높았습니다.비교할 수 있는 17개 업종에서 모두 한국 대졸 초임이 대만보다 높았습니다.건설업(대만의 161.0%), 수도·하수 폐기업(157.3%), 전문·과학·기술업(155.3%)에서 격차가 두드러졌습니다.전기·가스·증기업(대만의 101.5％), 숙박·음식점업(111.3％), 교육서비스업(117.5％)에서는 비교적 격차가 적었습니다.한편 시장환율을 기준으로 하면 한국의 대졸 초임은 2만 4천295달러로 대만(1만 2천706달러)보다 91.2％ 높았습니다.하상우 경총 경제조사본부장은 "한국은 높은 대졸 초임에 연공성이 강한 임금체계가 결합하고 노조의 일률적·고율 임금 인상 요구가 더해지면서 대기업 고임금 구조가 굳어지고 있다"면서 "65세 법정 정년연장은 직무·성과 중심 임금체계 확산 등 노동시장 제반 여건을 조성한 후 신중하게 검토돼야 한다"고 말했습니다.