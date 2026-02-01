"1인 가구, 다인 가구보다 조기사망 위험 높아"

혼자 사는 사람의 경우 가족과 함께 사는 사람보다 65세 이전에 조기 사망할 확률이 높다는 연구 결과가 나왔습니다.



질병관리청 국립보건연구원은 한국과 영국의 건강데이터를 분석해, 1인 가구가 다인 가구에 비해 전체 사망 위험뿐 아니라 조기 사망 위험이 유의미하게 높다는 연구 결과를 국제학술지 메이요 클리닉 회보(Mayo Clinic Proceedings)에 발표했다고 밝혔습니다.



이번 연구는 국립보건연구원 지원을 받아 윤재승·이준엽·이승환·한경도 공동연구팀이 수행했습니다.



연구팀은 2006년부터 2021년까지 한국의 국민건강보험공단 데이터(약 244만 명)와 영국 바이오뱅크 (UK Biobank, 약 50만 명) 코호트 자료를 활용해 동·서양 1인 가구의 건강 위험을 분석했습니다.



그 결과 가족과 함께 사는 다인 가구에 비해 1인 가구의 '전체 사망 위험'은 한국인의 경우 25%, 영국인의 경우 23% 증가하는 것으로 나타났습니다.



특히 65세 이전에 사망하는 '조기 사망 위험'은 한국 1인 가구에서 35%, 영국 1인 가구에서 43% 증가하는 것으로 분석됐으며, 5년 이상 독거생활을 할 경우 사망 위험이 더 높아지는 경향을 보였습니다.



사망 위험이 높아지는 데는 ▲ 경제적 요인(저소득) ▲ 심리적 요인(외로움·우울) ▲ 생활 습관(흡연·비만) 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석됐는데 특히 소득 수준이 큰 영향(약 42.



3% 기여)을 미치는 것으로 나타났습니다.



생활 습관을 교정할 경우 1인 가구의 사망 위험이 크게 낮아지기도 했습니다.



연구팀은 ▲ 비흡연 ▲ 절주 ▲ 규칙적인 운동 등 건강한 생활 습관을 모두 실천하는 1인 가구의 경우 생활 습관 관리를 하지 않는 1인 가구보다 전체 사망 위험이 57%, 조기 사망 위험은 44%까지 낮아진다고 밝혔습니다.



특히 1인 가구에서 건강한 생활 습관의 보호 효과가 다인 가구보다 더 뚜렷했기 때문에 생활 습관이 독거로 인한 건강 취약성을 상당 부분 상쇄할 수 있음을 증명한 것이라고 연구팀은 설명했습니다.



남재환 국립보건연구원장은 "1인 가구의 증가는 전 세계적인 인구 사회학적 변화로, 이번 연구는 독거로 인한 고립과 생활 습관 악화가 건강의 핵심 변수임을 과학적으로 입증했다는 데 의의가 있다"라고 전했습니다.



임승관 질병관리청장은 "1인 가구, 특히 저소득 및 사회적 고립 계층을 위한 맞춤형 만성질환 예방 서비스와 사회적 지지망 강화를 위해 관계 부처와 협력하겠다"라고 밝혔습니다.