중국, 남중국해서 '핵무기 탑재 가능' 폭격기 동원 무력시위

▲ CCTV가 공개한 H-6K 이동 경로

중국군이 남중국해 영유권 분쟁 해역에서 핵무기 탑재 가능 전략폭격기를 동원해 무력시위를 벌인 것으로 나타났습니다.남중국해 갈등 관리를 위해 필리핀과 외교 채널을 유지하기로 한 지 불과 며칠 만에 전략자산을 전면에 내세운 군사 행동에 나서면서 역내 긴장을 다시 끌어올렸다는 평가가 나옵니다.1일 중국 관영 신화통신에 따르면 중국 인민해방군 남부전구는 전날 해군과 공군 병력을 동원해 스카버러 암초(중국명 황옌다오·필리핀명 바조 데 마신록 혹은 파나타그 암초) 영해와 영공, 주변 해·공역에서 전투 대비 경계 순찰을 실시했다며 46초 분량 영상을 공개했습니다.남부전구는 "황옌다오는 중국의 고유 영토"라며 "일부 국가의 주권 침해 및 도발 행위에 단호히 대응하겠다"고 강조했습니다.중국 중앙TV(CCTV)가 운영하는 인터넷 매체 위위안탄톈은 중국군의 군사 훈련 사실을 전하며 H-6K 폭격기와 전투기들이 편대를 이뤄 암초 인근 공역에 진입한 뒤 동남 방향으로 비행한 항로도를 공개했습니다.H-6K 폭격기는 핵탄두 장착이 가능하고, 사정거리 1천500㎞ 이상인 공대지 순항미사일 CJ-20을 발사할 수 있는 능력을 갖춘 전략자산으로 알려졌습니다.중국군의 이번 순찰은 남중국해에서 필리핀을 비롯한 주변국 및 미국과의 긴장이 이어지는 상황에서 핵심 전략자산을 공개 동원했다는 점에서 무력시위 성격이 짙다는 해석이 나옵니다.앞서 중국은 지난달 29일 필리핀과의 양자 회담에서 해양 문제에 대해 심도 있는 의견을 교환했다며 외교 채널을 통해 소통을 유지하기로 했다고 밝혔습니다.하지만 관련 발표 이틀 만에 남중국해에 해·공군 합동 순찰과 훈련을 이어가며 영유권 수호 의지를 재차 드러낸 셈입니다.중국 현재국제관계연구원 해양전략연구소 소속 양샤오는 중국 중앙TV(CCTV)에 "필리핀은 최근 불법적으로 훈련 구역을 설정해 남중국해 해역을 침입하는 등 우리 영토 주권과 해양 권익을 심각하게 침해하고 있다"고 주장했습니다.그는 이어 "이번 남부전구의 순찰 활동은 필리핀 측에 대한 경고"라며 "필리핀이 추가로 도발하면 중국은 더 강력한 반격 조치를 취할 충분한 대응 조치를 갖고 있다"고 강조했습니다.(사진=중국 인민해방군 남부전구 SNS 캡처, 연합뉴스)