트럼프 "그린란드 합의 근접"…캐나다에 재차 '경고'

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 그린란드 문제를 둘러싼 덴마크와의 협상을 언급하며 "합의가 잘 이뤄진 것 같다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 지난달 31일 전용기인 에어포스원에서 기자들과 만나 "우리는 협상을 시작했다"면서 "모두에게 좋은, 매우 중요한 합의가 될 것이라 생각한다"고 말했습니다.백악관은 이와 관련해 "합의가 잘 이뤄진 것 같다"며 "모두에게 좋은 거래가 될 거라고 생각한다"는 내용의 트럼프 대통령 녹취록을 공개했습니다.트럼프 대통령은 또 "국가안보 관점에서 정말 중요한 거래"라며 "나는 그 부분에서 합의를 이룰 수 있을 거라고 생각한다"고 강조했습니다.그러나 그는 구체적으로 어떤 합의가 이뤄질 것인지 등에 대해선 언급하지 않았습니다.미국과 덴마크는 그린란드를 둘러싼 갈등 해소를 위해 고위급 실무 회담을 최근 시작했습니다.트럼프 대통령은 캐나다와 중국의 경제협력 추진에 대해서도 재차 경고했습니다.트럼프는 "중국이 캐나다를 장악하기를 바라지 않는다"면서 "그들(캐나다)이 중국과 합의를 한다면 우리는 매우 중대한 무언가를 할 것"이라고 경고했습니다.앞서 마크 카니 캐나다 총리가 최근 시진핑 중국 주석과 만나 양국이 전략적 동반자 관계를 맺기로 하자, 트럼프 대통령은 캐나다에 관세 100% 부과를 위협한 바 있습니다.아울러 트럼프 대통령은 자신이 연방준비제도 차기 의장으로 지명한 케빈 워시 후보에 대해선 "고품격 인물"이라면서 의회 인준을 받는 데 문제가 없을 것이라고 자신했습니다.워시가 금리와 관련해 어떻게 하기를 기대하느냐는 물음엔 "그가 그것(금리)을 내릴 것"이라고 재차 강조했습니다.