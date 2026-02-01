밤 사이 전국 많은 눈…내일 출근길 비상

밤사이 큰 눈이 예상돼 월요일 출근길 비상이 걸렸습니다.



기상청에 따르면 우리나라 북쪽 대기 상층에 있는 영하 35도 찬 공기를 품은 기압골 때문에 랴오둥반도 쪽에 구름대가 발달하고 있습니다.



기압골 앞쪽에서 부는 찬 공기가 비교적 따뜻한 바다 위를 지나면서 구름대가 만들어지는 상황입니다.



기압골이 점차 남하해오고, 이 과정에서 찬 공기와 우리나라 남서쪽 고기압 가장자리를 타고 부는 비교적 온난한 공기가 충돌하면서 구름대가 더 강하게 발달하겠습니다.



기상청은 구름대가 고도 3∼5㎞ 지점에 두텁게 발달할 것이라고 설명했습니다.



눈은 오늘 밤 경기와 강원 북부지역 등 수도권과 강원내륙·산지부터 내리기 시작해 내일 새벽부터 오전까지 전국에 내리겠습니다.



충남서해안과 전라서해안, 남해안, 제주는 눈 대신 비가 올 수 있으며 제주는 오후까지 강수가 이어지기도 하겠습니다.



기상청은 내일 출근 시간 전에 많은 눈이 내려 쌓여 있을 수 있고, 내린 눈이 바로 얼면서 길을 빙판으로 만들 수도 있으니 각별히 유의해야 한다고 밝혔습니다.



수도권과 강원내륙·산지는 오늘 밤에서 내일 새벽 사이, 충청은 내일 새벽, 호남과 경남서부는 내일 아침에서 오전 사이 시간당 1∼3㎝씩 눈이 쏟아질 때가 있겠습니다.



예상 적설은 강원내륙·산지 5~10㎝ (산지 최고 15㎝ 이상), 울릉도와 독도 5~10㎝, 수도권 3~10㎝, 충청 3~8㎝, 서해5도와 전북·경북남서내륙·경북북부내륙· 경북북동산지·경남서부내륙 2~7㎝, 광주·전남·경북중부내륙· 제주도산지 1~5㎝, 대구·경북남동내륙·경북동해안· 경남중부내륙 1~3㎝, 강원동해안 1㎝ 안팎, 부산·울산·경남 (서부내륙·중부내륙 제외) 1㎝ 미만입니다.



전국적으로 내일 아침 최저기온은 -10도에서 0도 사이에 분포할 것으로 예상됩니다.



동해안과 영남 등 현재 건조경보가 내려진 지역들은 이번에도 눈비가 적게 내려 건조한 상태가 이어지겠습니다.



눈비가 지난 뒤 한동안 대체로 맑은 날이 이어지면서 건조한 상태가 오래 해소되지 않을 터라 불이 나지 않도록 조심할 필요가 있겠습니다.



기온은 이번 주 평일 동안 평년기온 수준을 유지하다가 다음 주말 북쪽에서 찬 공기가 재차 유입되면서 다시 추위가 나타날 것으로 보입니다.



다만 지난주만큼의 강추위는 아닐 것으로 예상됩니다.

