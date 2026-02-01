젠슨 황 "TSMC 생산능력 향후 10년간 2배로 늘 것"

▲ 타이완 TSMC

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 타이완의 세계 1위 반도체 파운드리(위탁생산) 업체 TSMC의 생산 능력이 10년간 갑절로 늘어날 거라고 전망했습니다.젠슨 황은 현지시간 지난달 31일 타이완 타이베이에서 TSMC 등 반도체 공급업체들과의 만찬 직후 식당 앞에서 기자들과 만나 "앞으로 10년 동안 TSMC는 생산 능력을 100% 이상 증대할 것"이라며 "이는 상당한 수준의 생산량 확대"라고 말했다고 외신들이 전했습니다.그는 "올해 수요가 매우 많다"며 "TSMC는 올해 매우 열심히 일해야 한다.내가 (반도체 소재인) 웨이퍼를 많이 필요로 하기 때문"이라고 강조했습니다.다만 이 자리에 함께 있던 웨이저자 TSMC 회장은 기자들의 질문에 답하지 않았습니다.젠슨 황은 자신이 오픈AI에 대해 비판과 우려를 나타냈다는 일부 언론 보도에 대해서는 "말도 안 되는 소리"라고 일축했습니다.이어 오픈AI가 현재 진행 중인 투자 라운드에 엔비디아가 참여할 것이라는 점을 분명히 했습니다.그는 "우리는 오픈AI에 엄청난 투자를 할 것"이라며 "아마 우리가 지금껏 했던 투자 중 가장 큰 규모가 될 것"이라고 말했습니다.다만 구체적인 투자액은 밝히지 않았으며, 지난해 9월 발표했던 1천억 달러를 넘을지에 대한 물음엔 "그런 건 아니다"라고 답했습니다.앞서 미 일간 월스트리트저널은 엔비디아가 오픈AI에 대한 투자를 보류했다고 소식통을 인용해 보도했습니다.월스트리트저널은 젠슨 황이 오픈AI의 사업 접근 방식에 규율이 부족하다고 비판하고, 구글·앤트로픽 등과 경쟁에 직면해 있다는 우려를 표시했다고도 전했습니다.(사진=연합뉴스)