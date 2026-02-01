스페이스X, '우주 AI 데이터센터' 위해 위성 100만 개 발사 추진

▲ 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)

일론 머스크의 항공우주기업 스페이스X가 우주에 대규모 AI 즉 인공지능 데이터센터를 구축하는 사업을 본격적으로 추진합니다.블룸버그통신에 따르면 스페이스X는 지난달 30일 지구 궤도 위에 우주 데이터센터를 구축하겠다면서 최대 100만기의 인공위성 발사를 허가해 달라는 신청서를 미 연방통신위원회(FCC)에 제출했습니다.스페이스X는 "AI로 인한 데이터 수요 폭증을 수용하기 위해" 태양광 기반의 네트워크를 구축하고 있다고 밝혔습니다.스페이스X에 따르면 우주 AI 데이터센터는 태양광으로 구동되고, 지상의 데이터센터들처럼 많은 양의 물이 필요한 수랭식 시스템이 아니라 우주에서 자연적으로 발생하는 복사 냉각 방식으로 열을 방출하게 됩니다.이에 따라 지상 데이터센터보다 친환경적이고 비용도 적게 들어 대안이 될 수 있다고 회사 측은 주장했습니다.스페이스X의 재사용 로켓인 스타십을 통해 발사되는 이 위성들은 고도 500~2000km에 위치하며, 레이저 링크로 서로 통신할 예정입니다.머스크는 최근 스위스 다보스 세계경제포럼에서도 우주 데이터센터의 필요성을 역설한 바 있습니다.그는 포럼에서 "우주에 AI 데이터센터를 짓는 것은 너무나 명백한 선택"이라며 "AI를 두기에 가장 비용이 낮은 장소는 우주가 될 것이고, 이는 2년, 길어도 3년 안에 실현될 것"이라고 말했습니다.이번 인공위성 발사 신청은 연내 기업공개(IPO)를 염두에 두고 있는 스페이스X가 머스크의 인공지능 기업인 xAI와 합병을 검토하는 와중에 이뤄졌습니다.블룸버그는 이에 대해 양사의 자금 흐름을 통합하는 동시에 AI, 위성 제작 및 로켓 발사 역량을 결합하려는 구상이라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)