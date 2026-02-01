[날씨] 평년 이맘때 회복…부산 7도까지 올라

2월의 첫날인 오늘(1일) 추위가 풀리고 한결 공기가 부드러워졌습니다.



서울의 낮 최고 기온 3도로 평년 이맘때 수준을 보이겠고요.



남부 지방은 고온의 기온, 7도까지 오르겠습니다.



다른 지역의 낮 기온도 자세히 살펴보시면 대전이 4도, 광주 6도, 부산은 7도까지 오르겠습니다.



오늘 하늘 표정 내내 맑다가 오후부터 차차 흐려지기 시작해 밤이면 수도권과 강원 지역에 눈이 내리기 시작하겠고요.



내일 새벽 중에는 전국으로 눈구름이 확대될 텐데요.



특히 이번 눈은 중부와 전북 지역을 중심으로 집중되겠습니다.



강원 내륙 지역에 5에서 최고 10cm, 서울을 포함한 수도권과 충청 지역에도 3에서 최고 10cm의 폭설이 쏟아지겠습니다.



수도권과 강원 지역에는 대설 예비특보가 내려졌는데요.



내일 출근길 눈으로 인한 혼잡이 예상되는 만큼 조금 서둘러서 나오시는 편이 좋겠습니다.



눈이 내리기 전까지 대기의 건조 함은 계속되겠습니다.



화재 사고 위험이 큰 만큼 불씨 단속 잘해주셔야겠습니다.



눈은 내일 낮이 되면서 서서히 그치겠고요.



당분간은 추위 걱정 없이 기온은 평년 수준을 웃돌겠습니다.



(안수진 기상캐스터)