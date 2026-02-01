"집값 안정, 무슨 수 써서라도 성공시킬 것"

<앵커>



이재명 대통령이 "부동산 시장 정상화는 '코스피 5천 포인트' 달성보다 훨씬 쉽고, 더 중요한 일"이라고 SNS 메시지를 통해 강조했습니다. "그렇게 쉬운 일이면 왜 아직 못 했느냐"는 야당 비판에는 무슨 수를 써서라도 집값 안정을 성공시킬 것이라며 재반박했습니다.



첫 소식, 강청완 기자가 보도합니다.



<기자>



이재명 대통령은 어제(31일) 오전 이번 주 서울 아파트값이 소폭 하락했단 내용의 기사를 공유하며, "망국적 부동산의 정상화가 불가능할 것 같은가", "표 계산 없이 국민을 믿고 비난만 감수하면 될 일"이라고 적었습니다.



과거 경기지사 시절 계곡 정비나 최근 '코스피 5천 포인트' 달성을 거론하며 그보다 부동산 정상화가 "훨씬 쉽고, 더 중요한 일"이라고도 했습니다.



이어 일부 다주택자들을 겨냥한 듯, "기회가 있을 때 잡길 바란다"며 "이번이 마지막 기회였음을 곧 알게 될 것"이라고 덧붙였습니다.



국민의힘은 "그렇게 쉬운 일이면, 왜 아직 못 했느냐"고 비판했습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 이재명 정부 들어 네 차례의 부동산 대책이 나왔지만, 약발이 먹힌 정책은 단 하나도 없었습니다.]



이 대통령은 이에 대해 SNS에 장문의 글을 다시 올려 재반박했습니다.



이 대통령은 SNS 게시글 속 '쉽다'는 표현은 "비웃었을 만큼 어려운 코스피 5천 포인트 달성이나 불법 계곡시설 정비도 해냈다"며 "집값을 안정시키는 일이 그것보다 더 어렵겠느냐"는 뜻이었다고 설명했습니다.



그러면서 "집값 안정은 무슨 수를 써서라도 반드시 성공시킬 것"이라고 덧붙였습니다.



이 대통령은 또 다주택자 규제의 부작용을 다룬 언론 보도를 인용한 뒤 언론이 투기 세력 편을 들면 안 된다면서 100일 남은 중과세 감면 기회를 잘 활용하길 바란다고 강조했습니다.



