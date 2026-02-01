뉴스
이 대통령, 위안부 모욕 단체에 "짐승은 사람 만들든지 격리해야"

강청완 기자
작성 2026.02.01 11:25
이 대통령, 위안부 모욕 단체에 "짐승은 사람 만들든지 격리해야"
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 평화의 소녀상 철거를 요구하며 위안부 피해자를 모욕한 혐의로 수사받는 보수단체를 두고 "전쟁범죄 성노예 피해자를 매춘부라니, 대한 국민이라면, 아니 사람이라면 이럴 수 없는 것"이라고 강하게 비판했습니다.

이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 '얼굴은 사람인데 마음은 짐승-인면수심'이라는 제목의 글을 올려 경찰 수사 상황을 전하는 기사를 첨부하면서 이같이 적었습니다.

이 대통령은 "억지로 전쟁터에 끌려가 죽임의 공포 속에서 매일 수십 차례 성폭행당하고, 급기야 학살당하기까지 한 그들의 고통에 사람의 탈을 쓰고 어찌 그리 잔인할 수 있느냐"고 물었습니다.

또 "억울한 전쟁범죄 피해자들을 동정하지는 못할망정, 수년간 전국을 쏘다니며 매춘부라 모욕하는 그 열성과 비용, 시간은 어디서 난 것이냐"고 반문했습니다.

이어 "표현의 자유라…"라며 "자유도 한계가 있다. 내 자유만큼 타인의 자유도 있고 공동체에는 지켜야 할 질서와 도덕, 법률도 있다"고 지적했습니다.

그러면서 "사람 사는 세상을 위해 사람을 해치는 짐승은 사람으로 만들든지 격리해야 한다"고 질타했습니다.

경찰은 지난해 말 소녀상이 설치된 서초고, 무학여고 인근 등에서 미신고 집회를 열고 '교정에 위안부상 세워두고 매춘 진로지도 하나' 등 문구가 적힌 현수막을 펼친 혐의(사자명예훼손, 모욕, 집회 및 시위에 관한 법률 위반)로 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표 등을 수사하고 있습니다.

이 대통령은 지난달 초에도 이런 행동을 두고 "얼빠진 사자명예훼손"이라고 강한 어조로 비판한 바 있습니다.

강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기
