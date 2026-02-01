뉴스
'아들이 잡혀 있다'…태국 범죄조직에 감금된 30대

안희재 기자
작성 2026.02.01 11:00
'아들이 잡혀 있다'…태국 범죄조직에 감금된 30대
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

태국으로 돈을 벌러 갔다가 현지 범죄 조직에 감금된 30대 남성이 어머니의 신고로 구출됐습니다.

오늘(1일) 경기 포천경찰서에 따르면 지난달 27일 밤 11시 반쯤 포천시 내촌면에서 "아들이 감금된 것 같다"는 신고가 경찰에 접수됐습니다.

태국에 돈을 벌러 간 A 씨가 울면서 어머니에게 전화를 해왔다는 겁니다.

A 씨는 어머니와 통화에서 아버지가 위독하다는 핑계를 대며 어렵게 연락했고, 이 과정에서 구조를 요청한 것으로 전해졌습니다.

상황을 파악한 경찰은 A 씨의 가족인 것처럼 통화를 이어가며 A 씨의 숙소 위치 등 단서를 확보하고, 주태국 한국 영사에 알리는 한편 현지 경찰에 공조를 요청했습니다.

이에 현지 경찰과 영사 관계자 등은 이튿날 새벽 2시쯤 친척 지인이라고 신분을 속여 A 씨를 나오게 한 뒤 신병을 확보한 걸로 알려졌습니다.

귀국한 A 씨는 건강에 큰 이상은 없는 상태로 전해졌습니다.

경찰은 A 씨가 텔레그램에 올라온 '태국 디자인 회사 고수익 채용' 광고를 보고 지원한 뒤 지난 26일 방콕으로 출국했으며, 현지 도착 직후 시내 한 모텔에 감금된 채 피싱 범죄 관련 교육을 강요받은 것으로 파악했습니다.

경찰은 A 씨 구출 이후에도 현지 당국에 해당 장소에 있던 조직원들에 대한 수사를 요청했으며, 이후 한국인 5명과 중국인 1명, 태국인 1명 등 조직원 7명 검거되도록 협조했다고 전했습니다.

경찰은 A 씨를 불러 정확한 사건 경위와 조직 규모 등을 조사할 방침입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
안희재 기자
안희재 기자페이지 바로가기
