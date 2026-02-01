설 명절 앞두고 고기·계란값 부담 늘었다…축산물 전반 상승세

설 명절을 앞두고 돼지고기와 한우 등 축산물 가격이 1년 전보다 올라 소비자들의 장바구니 부담이 커지고 있습니다.



정부는 설을 앞두고 소비자 부담을 덜기 위해 공급을 늘리고 전국에서 할인 행사를 추진할 계획입니다.



오늘(1일) 축산물품질평가원 축산유통정보에 따르면 지난달 28일 기준 돼지고기 삼겹살 평균 소비자가격은 100ｇ당 2천691원으로 1년 전보다 6.0% 올랐습니다.



지난 2021년부터 작년까지 가격 중 최대·최소치를 제외한 3년 치 평균인 평년 가격보다 11.9%나 높은 수준입니다.



목심(2천479원)과 앞다릿살(1천576원) 역시 1년 전보다 각각 4.6%, 7.8% 상승했습니다.



평년 가격보다는 각각 10.5%, 18.9%나 높았습니다.



한우 가격 상승세는 더 가파릅니다.



한우 등심은 100ｇ당 1만2천607원으로 1년 전, 평년보다 각각 13.1%, 5.1% 올랐습니다.



안심(1만5천388원)도 1년 전, 평년보다 각각 7.1%, 3.8% 비싸졌습니다.



장조림 등에 주로 쓰이는 양지는 100ｇ당 6천734원으로 1년 전보다 12.



1%, 평년보다 5.2% 올랐고, 설도(5천96원)는 각각 14.4%, 4.2% 상승했습니다.



한우에 비해 상대적으로 저렴해 소비자들이 많이 찾는 수입 소고기도 고환율의 직격탄을 맞아 가격 부담이 커졌습니다.



미국산 냉장 척아이롤은 100ｇ당 3천853원으로 1년 전, 평년에 비해 각각 12.1%, 20.8%나 급등했고, 냉장 갈빗살(4천762원)은 1년 전보다 5.7% 오르고, 평년보다 13.6% 상승했습니다.



한·미 자유무역협정(FTA)에 따른 단계적 관세율 인하에 따라 미국산 소고기 관세가 지난해 1.2∼4.8%에서 올해부터 0%가 되면서 가격 인하 기대가 있었으나 원/달러 환율 상승(원화 가치 하락)으로 오히려 소비자 가격은 오른 것으로 분석됩니다.



한 대형마트 관계자는 "미국산 소고기는 수요에 비해 공급량이 부족한 데다 고환율 영향이 겹치며 강세가 이어지고 있다"고 말했습니다.



계란과 닭고기도 예외는 아닙니다.



고병원성 조류인플루엔자(AI) 영향으로 특란 10개 가격은 작년보다 20.8% 뛴 3천928원 수준으로 평년보다 11.8% 비쌌습니다.



닭고기(1㎏당 5천879원) 역시 1년 전, 평년보다 각각 5.5%, 3.3% 올랐습니다.



이 같은 축산물 가격 상승은 수급 여건과 가축 전염병이 종합적으로 작용한 결괍니다.



한우는 공급 자체가 줄어든 상황입니다.



한국농촌경제연구원 농업관측센터에 따르면 올해 1분기 한우 도축 마릿수는 22만 마리로 작년 동기보다 6.5% 감소할 것으로 추정됩니다.



돼지와 닭은 아프리카돼지열병(ASF)과 고병원성 AI 확산이 출하 감소를 불러왔습니다.



ASF는 지난 달 강원 강릉과 경기 안성·포천, 전남 영광 등에서 네 차례 발생했으며, 고병원성 AI도 지난해 12월 22건, 지난 달 10건이 각각 확진됐습니다.



농식품부는 현재까지 살처분 규모는 전체 사육 마릿수 대비 소수에 불과해 수급에 미치는 영향은 제한적이라고 강조했습니다.



하지만 살처분과 이동 제한 조치 등으로 단기적 출하 감소는 불가피하다고 분석합니다.



지난달 31일 인천 강화군 소 사육 농장에서 9개월 만에 처음으로 발생한 구제역도 소고기와 돼지고기 수급의 불안 요인이 될 수 있습니다.



정부는 이달 중순 설 연휴를 앞두고 소비자 부담을 덜기 위해 공급을 확대하고 할인 행사를 추진할 계획입니다.



정부는 '설 민생 안정 대책'을 통해 도축장을 주말에도 운영하고 농협 출하 물량을 확대해 돼지고기와 소고기의 공급량을 평상시의 1.4 배인 10만 4천t(톤)으로 늘리기로 했습니다.



대형마트 할인행사를 지원하고 전통시장 온누리상품권 환급도 늘립니다.



계란의 경우 가격 안정을 위해 미국산 신선란을 수입해 지난달 30일부터 시중에 공급하고 있습니다.