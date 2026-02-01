대출금리 연일 고공행진…우리은행 가산금리까지 최고 0.38%p 인상

▲ 서울 시내 은행 대출 창구에 한 시민이 관련 업무를 보고 있다.

주요 시중은행의 대출금리가 하루가 다르게 뛰고 있습니다.당분간 한국과 미국의 기준금리 인하를 기대하기 어려워지면서, 국고채·은행채 등 시장금리가 계속 오르고 있기 때문입니다.일부 은행은 지표금리에 임의로 덧붙이는 가산금리까지 늘려 대출자들의 금리 부담을 더 키우고 있습니다.오늘(1일) 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행의 지난달 30일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.250∼6.390% 수준입니다.지난 23일(연 4.290∼6.369%)과 비교해 불과 1주일 사이 상단이 0.021%포인트(p) 올랐습니다.시장에서 혼합형 금리의 지표인 은행채 5년물 금리가 0.040%p 오른 데 영향을 받았습니다.앞서 지난달 15일 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 인하 종료를 시사한 데다가, 미국 연방준비제도(연준·Fed)까지 29일 인하 행렬을 멈추면서 시장금리는 전반적으로 상승세를 이어가고 있습니다.같은 기간 신용대출 금리(연 3.850∼5.300%·1등급·1년 만기 기준) 하단과 상단도 은행채 1년물 금리 상승(+1.03%p)과 함께 0.060%p, 0.040%p 뛰었습니다.주택담보대출 변동금리(연 3.820∼5.706%·신규 코픽스 기준) 상단 역시 지표인 코픽스(COFIX)에 변화가 없는데도 0.052%p 높아졌습니다.한 시중은행 관계자는 "한국과 미국 기준금리가 상당 기간 인하 없이 동결 기조를 유지할 것이라는 관측이 늘어나면서, 당분간 시장금리와 대출금리도 계속 오를 가능성이 커졌다"고 진단했습니다.이번 주 은행권 대출금리는 더 높아질 전망입니다.당장 KB국민은행이 2일부터 주택담보대출 주기·혼합형 금리를 지표 금리인 5년물 금융채 금리의 최근 상승 폭인 0.03%p만큼 추가로 인상합니다.KB국민은행뿐 아니라 시장금리를 주 단위로 반영하는 나머지 은행들도 시장금리 상승분만큼 이번 주 주택담보대출 금리를 속속 올릴 예정입니다.우리은행은 가산금리까지 대폭 상향 조정합니다.대출 가산금리는 은행이 은행채 금리·코픽스(COFIX) 등 시장·조달금리를 반영한 '지표(기준)금리'에 임의로 덧붙이는 금리입니다.가산금리에는 업무 원가·법정 비용·위험 프리미엄 등이 반영되는데, 주로 은행의 대출 수요나 이익 규모를 조절하는 수단으로 활용됩니다.우리은행은 2일부터 아파트 담보대출, 전세자금대출 상품 '우리전세론'의 가산금리를 일제히 0.30∼0.38%p 올리기로 했습니다.(사진=연합뉴스)