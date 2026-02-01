트럼프 "민주당 도시 시위·폭동에 요청 없으면 개입 않겠다"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 31일 민주당 정치인이 이끄는 미국 내 도시에서 격렬 시위나 폭동이 발생하기 전에는 연방 정부가 개입하지 않겠다고 선언했습니다.트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜에 "나는 크리스티 놈 국토안보부 장관에게 민주당이 형편없이 운영하는 여러 도시들의 시위 또는 폭동에 관해 그들이 도움을 요청하기 전까지는 어떤 상황에서도 가담하지 말라고 지시했다"고 밝혔습니다.이어 "하지만, 우리는 많은 돈을 받는 미치광이들과 선동가, 반란자들에 의해 공격받는 모든 연방 건물들은 매우 강력하게 지킬 것"이라며 "내가 이민세관단속국(ICE) 또는 국경순찰대에 연방 정부 재산을 매우 강력히 보호하라고 지시했음을 유념하라"고 했습니다.그는 연방 요원의 얼굴에 침을 뱉는 행위, 연방 차량 헤드라이트를 주먹으로 치거나 발로 차는 행위, 요원이나 차량에 돌·벽돌을 던지는 행위 등을 열거한 뒤 "해당자들은 동등하거나 그 이상의 후과를 겪을 것"이라고 경고했습니다.이는 미네소타 미니애폴리스에서 연방 요원들이 불법 이민 단속 및 이로 인한 시위 진압 과정에서 미국 시민권자 2명에게 총을 쏴 숨지게 한 사건 이후 민심이 이반하면서 올 11월 중간선거를 앞두고 정치적 부담이 커진 것과 무관하지 않은 결정으로 보입니다.지방 도시에서 벌어지는 시위는 지방 정부 경찰 인력이 우선 대응하되 연방 정부는 해당 도시의 요청이 있을 때만 개입하겠다는 새로운 방침을 세운 것입니다.