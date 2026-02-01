"부동산 정상화, 5천피보다 쉬워"…다주택자 또다시 겨냥

<앵커>



이재명 대통령이 "부동산 시장 정상화는 '코스피 5천 포인트' 달성보다 훨씬 쉽고, 더 중요한 일"이라고 SNS 메시지를 통해 강조했습니다. 일부 다주택자들을 겨냥한 듯 "이번이 마지막 기회"라는 언급도 했는데, 야당은 "그렇게 쉬운 일이면 왜 아직 못 했느냐"고 날을 세웠습니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 어제(31일) 오전 SNS에 올린 글입니다.



이번 주 서울 아파트값이 소폭 하락했다는 내용의 기사를 공유하며, "망국적 부동산의 정상화가 불가능할 것 같은가", "표 계산 없이 국민을 믿고 비난만 감수하면 될 일"이라고 적었습니다.



과거 경기지사 시절 계곡 정비나 최근 '코스피 5천 포인트' 달성을 거론하며 그보다 부동산 정상화가 "훨씬 쉽고, 더 중요한 일"이라고도 했습니다.



이어 일부 다주택자들을 겨냥한 듯 "기회가 있을 때 잡기를 바란다"며 "이번이 마지막 기회였음을 곧 알게 될 것"이라고 덧붙였습니다.



국민의힘은 "그렇게 쉬운 일이면, 왜 아직 못 했느냐"고 비판했습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 이재명 정부 들어 네 차례의 부동산 대책이 나왔지만, 약발이 먹힌 정책은 단 하나도 없었습니다.]



그러면서 국민의힘은 "SNS 정치를 자중하라"며 "대통령의 가벼운 말 한마디가 시장의 불안을 오히려 키우고 있다"고 주장했습니다.



이 대통령은 이에 대해 SNS에 장문의 글을 다시 올려 자신의 말을 제대로 이해하지 못했다며 국민의힘 주장에 반박했습니다.



오전 SNS 게시글 속 '쉽다'는 표현은 "비웃었을 만큼 어려운 코스피 5천 포인트 달성이나 불법 계곡시설 정비도 해냈다"며 "집값을 안정시키는 일이 그것보다 더 어렵겠느냐"는 뜻이었다고 설명했습니다.



그러면서 "집값 안정은 무슨 수를 써서라도 반드시 성공시킬 것"이라며 "양도소득세 중과 면제라는 기회가 있을 때 감세 혜택을 누리며 다주택을 해소하기를 바란다"고 재차 강조했습니다.



