비트코인, 9개월여 만에 8만 달러 아래로 하락

▲ 비트코인 ATM

이미지 확대하기

가상화폐 시가총액 1위 종목인 비트코인 가격이 9개월여 만에 다시 8만 달러 아래로 떨어졌습니다.미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부시간 이날 오후 1시 30분 기준 비트코인 1개의 가격은 24시간 전과 견줘 약 5% 하락한 7만 8천309달러를 기록했습니다.비트코인 가격이 8만 달러 아래로 떨어진 것은 지난해 4월 11일 이후 처음입니다.지난해 10월 6일 기록한 사상 최고가 12만 6천210.5달러와 비교하면 약 38% 하락한 수치입니다.비트코인 가격은 당시 최고가를 기록한 이후 가파르게 하락해 지난해 11월 20일 8만 달러선까지 떨어졌다가 반등에 성공해 지난 14일에는 9만 8천 달러에 근접했습니다.그러나 이후 10만 달러에 이르지 못하고 다시 급락세로 돌아섰습니다.최근의 비트코인 가치 하락은 도널드 트럼프 대통령이 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장으로 케빈 워시를 지명한 데 따른 것으로 분석된다고 블룸버그 통신이 분석했습니다.워시 지명자가 트럼프 대통령의 금리 인하 기조에 동조하고 있지만, 그가 통화 긴축을 선호하는 매파적인 성향을 보여온 이력이 있기 때문입니다.헤이든 휴즈 토크나이즈캐피털 파트너는 "워시는 너무 빨리 금리를 낮추는 것의 위험성을 너무나 잘 알고 있는 정통 경제학자"라고 평가했습니다.비트코인에 투자하는 상장지수펀드(ETF)에서 돈이 빠져나가는 등 수급 불안도 가상화폐 하락을 부추겼습니다.미국 시장에 상장된 비트코인 현물 ETF 12개는 3개월 연속 자산 순유출을 기록 중이며, 이 기간 빠져나간 자금은 약 57억 달러에 달합니다.(사진=게티이미지, AP, 연합뉴스)