'우크라 종전 논의' 미-러 회담…미국 측 "러, 종전 위해 노력중"

▲ 스티브 윗코프 미국 특사

미국과 러시아 대표단이 현지시간 31일 미국 플로리다주 마이애미에서 우크라이나 전쟁 종식을 위한 회담을 열었습니다.미국의 종전 중재를 이끄는 스티브 윗코프 도널드 트럼프 미국 대통령 특사는 이날 자신의 엑스에 "오늘 플로리다에서 키릴 드미트리예프 러시아 특사와 우크라이나 분쟁의 평화적 해결을 위한 미국의 중재 노력의 일환으로 생산적이고 건설적인 회담을 가졌다"고 적었습니다.윗코프 특사는 또한 "우리는 이번 회담에서 러시아가 우크라이나 평화를 위해 노력하고 있고, 트럼프 대통령의 지속적이고 영구적인 평화를 모색하는 중대한 리더십에 감사하고 있다는 것에 고무적"이라고 강조했습니다.그는 다만, 회담에서 어떤 진전이 있었는지에 대해서는 구체적으로 설명하지 않았습니다.윗코프 특사는 또한 미국 측 대표단이 자신과 스콧 베선트 미 재무장관, 재러드 쿠슈너 트럼프 대통령 맏사위, 조시 그루엔바움 백악관 선임보좌관 등으로 꾸려졌다고 전했습니다.이번 회담은 2월 1일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열리는 미국-러시아-우크라이나의 3자 회담을 앞두고 열린 것입니다.중재국 미국과 전쟁 당사국인 러시아, 우크라이나 대표들이 참여하는 3자 회담은 지난 23일과 24일 아부다비에서 2차례 열렸습니다.아직은 종전에 대한 뚜렷한 합의점이 도출되지 않았지만, 전쟁 해결을 위한 3자 회의체가 파행하거나 중단되지 않고 계속 운영되면서 종전 기대감이 높아지는 상황입니다.특히 트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 혹한이 엄습한 우크라이나 주요 도시에 대한 공격을 중단해달라고 요청했으며, 푸틴 대통령은 내달 1일까지 공격 중단에 동의한 상황입니다.트럼프 대통령은 전날 백악관에서 취재진에게 "그들이 종전 기회를 잡을 수 있을 것"이라며 "나는 우리가 합의에 매우 가까워지고 있다고 생각한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)