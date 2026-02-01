뉴스
"트럼프 모욕에 배신감"…덴마크 참전용사 수백 명 침묵시위

장훈경 기자
"트럼프 모욕에 배신감"…덴마크 참전용사 수백 명 침묵시위
▲ 31일(현지시간) 덴마크 코펜하겐에서 트럼프의 동맹국 파병 폄하와 그린란드 병합 야욕에 항의하는 행진을 펼치는 덴마크 파병용사들

아프가니스탄 등 전장에서 미군과 함께 싸웠던 덴마크 참전용사 수백 명이 현지시간 31일 코펜하겐에서 침묵시위를 펼쳤다고 AP통신 등이 전했습니다.

이번 시위는 유럽 동맹국들의 아프가니스탄 파병을 폄하하고, 덴마크 자치령 그린란드를 병합하겠다고 위협한 도널드 트럼프 미국 대통령에 항의하는 취지입니다.

덴마크 참전용사 단체인 '덴마크 재향군인·참전용사 지원'은 성명을 내고 "덴마크는 늘 미국 편에 서 왔고, 미국이 요청할 때마다 전 세계 위기 지역에 모습을 드러냈다"며 "덴마크가 미국과 나란히 전투에 참여한 것을 의도적으로 무시하는 트럼프 행정부에 배신당하고 조롱당한다고 느낀다"고 규탄했습니다.

이어 "민주주의와 평화, 자유를 위한 싸움에서 덴마크가 한 기여와 희생이 백악관에서 잊히고 있다는 사실이 우리를 얼마나 아프게 하는지는 말로 표현할 수 없다"고 비판했습니다.

이들은 전몰 덴마크 군인을 기리는 추도비에 일단 모인 뒤 인근 미국 대사관까지 행진했습니다.

미 대사관에 도착 후 5분간 묵념으로 덴마크 참전 용사들의 희생을 되새겼습니다.

트럼프 대통령은 최근 미 언론과 인터뷰에서 북대서양조약기구(NATO·나토) 군인들이 아프가니스탄 전선에서 '조금 떨어져 있었다'고 주장해 덴마크를 비롯한 파병 동맹국들의 반발을 샀습니다.

아프가니스탄 전쟁에서 사망한 덴마크 군인은 44명에 달합니다.

인구 100만 명당 전사자 수로 환산하면 7.7명으로 미국 7.9명에 이어 2번째입니다.

덴마크군은 이라크전에서도 8명이 목숨을 잃었습니다.

코펜하겐 주재 미국 대사관은 지난 28일 아프가니스탄 전쟁에서 싸운 덴마크 참전 군인들이 전사한 동료 44명을 기리기 위해 공관 앞에 설치한 덴마크 국기 44개를 철거해 긴장이 조성되기도 했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
글로벌은 SBS
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

