'김단비 트리플더블' 우리은행, 삼성생명 33점 차 완파

여자프로농구 아산 우리은행이 플레이오프(PO) 진출 경쟁팀인 용인 삼성생명에 무려 33점 차로 승리했습니다.우리은행은 오늘(31일) 용인체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 삼성생명에 78대 45로 크게 이겼습니다.우리은행은 공동 4위였던 삼성생명(9승 11패)을 제치고 부산 BNK와 공동 3위(10승 10패)로 올라섰습니다.5위(9승 11패)로 내려앉은 삼성생명과 상대 전적에선 3승 2패로 우위를 점했습니다.우리은행은 사정없이 몰아붙였고 4쿼터 중반엔 72대 31, 41점 차로 점수가 벌어졌습니다.위성우 우리은행 감독은 PO 진출 마지노선인 4위 주인공이 점수 득실률에서 결정될 가능성을 염두에 둔 듯, 승리가 확정적인데도 이명관, 김단비 등 주축을 벤치로 불러들이지 않았습니다.김단비는 10점 12리바운드 10어시스트를 올리며 2경기 연속 트리플 더블을 작성했습니다.아울러 통산 9번째 트리플 더블을 기록해 박지수(KB), 정선민(이상 8회) 부천 하나은행 수석코치를 제치고 이 부문 역대 1위로 올라섰습니다.오니즈카는 37분여를 뛰며 양 팀 최다 27점을 올렸고, 이명관은 20점 10리바운드로 더블 더블을 기록했습니다.삼성생명에서는 이주연이 유일하게 두자릿수 득점(10점)을 기록했습니다.앞서 인천 도원체육관에서 열린 경기에서는 2위 청주 KB가 최하위 인천 신한은행을 76대 66으로 물리치고 선두 추격을 이어갔습니다.1쿼터 3분여에 이채은의 3점으로 앞서나가기 시작한 KB는 그 뒤로 한 번도 리드를 빼앗기지 않았습니다.박지수와 강이슬이 20점씩을 쓸어 담으며 승리를 쌍끌이했습니다.박지수는 리바운드도 15개 잡아내 더블 더블을 기록했고, 신한은행에서는 신이슬이 3점 5개로 15점을 넣고 리바운드 6개를 잡아내며 활약했으나 패배에 빛바랬습니다.4연승을 달린 KB(13승 7패)는 선두(14승 5패) 하나은행과 승차를 1.5경기로 좁혔습니다.3연패를 당한 신한은행은 그대로 최하위(3승 16패)에 머물렀습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)