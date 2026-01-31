뉴스
의협 "준비되지 않은 의대 증원 멈춰야…의료서비스 질 저하"

박세용 기자
작성 2026.01.31 19:27 조회수
▲ 의협이 31일 서울 용산구 의협회관에서 전국의사대표자회의를 열어 정부의 의과대학 정원 증원 정책에 대한 대응방안을 논의했다.

대한의사협회가 정부의 2027학년도 의과대학 정원 증원 추진을 '졸속 행정'으로 규정하고 즉각적인 중단을 촉구했습니다.

의협은 오늘 오후 서울 용산구 의협회관에서 '전국의사대표자회의'를 열어 결의문을 발표하고, 정부가 교육 현장의 현실을 도외시한 채 무리하게 증원을 강행하고 있다고 비판했습니다.

의협은 현재 전국 의대의 67.5%가 강의실 수용 능력을 이미 초과했으며, 기준에 맞는 기초의학 교수를 구하는 것조차 불가능한 실정이라고 지적했습니다.

이러한 환경에서 수천 명의 학생을 몰아넣는 것은 정상적인 교육이 아니며, 결국 임상 역량이 부족한 의사를 양산해 의료 서비스의 질을 떨어뜨릴 것이라고 의협은 경고했습니다.

김택우 의협 회장은 미국 등 선진국이 수십 가지 변수를 2년 이상 신중히 검토하는 것과 달리, 우리 정부는 고작 5개월 만에 빈약한 근거로 장기 예측을 내놓았다고 비판했습니다.

이에 따라 과학적이고 객관적인 지표를 바탕으로 한 전면 재검토가 필요하다고 강조했습니다.

이날 회의에는 시도의사회와 개원의협의회뿐만 아니라 의대생 대표들도 참석했으며, 의협은 정부가 전문가 의견을 계속 묵살할 경우 더 강력한 대응에 나서겠다고 밝혔습니다.

(사진=대한의사협회 제공, 연합뉴스)
