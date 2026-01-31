허웅 '29점' 폭발…KCC 화끈하게 '연패 탈출'

<앵커>



프로농구 KCC가 화끈한 공격을 앞세워 4연패 사슬을 끊었습니다. 에이스 허웅 선수가 29점을 몰아치며 펄펄 날았습니다.



농구대표팀 마줄스 신임 감독이 관중석에서 지켜보는 가운데, 허웅이 초반부터 강렬한 존재감을 뽐냈습니다.



특유의 스피드로 동생 허훈과 함께 삼성 수비를 흔들었고, 저돌적인 돌파와 정확한 3점슛을 꽂아 넣으며 팀 공격을 이끌었습니다.



삼성이 거세게 추격해 온 4쿼터 중반에는, 수비를 앞에 두고 결정적인 석 점 슛 2방을 잇달아 꽂아 넣은 데 이어, 정확한 패스로 숀 롱의 덩크슛을 이끌어내며 홈팬들을 열광시켰습니다.



허웅이 3점슛 4개를 포함해 양 팀 최다인 29득점, 숀 롱이 20득점에 리바운드 14개로 구단 최다인 14경기 연속 더블-더블을 기록하는 등 103점을 몰아친 KCC가, 4연패에서 벗어났습니다.



[허웅/KCC 가드 : 코트에서 쥐(경련)가 나도록 일단 열심히는 하자, 상대 팀보다 열심히 해야지 뭐라도 된다고 생각을 해서 저는 굳게 마음을 먹고 나왔습니다.]



삼성 니콜슨은 심판 판정에 항의하다가 시즌 2번째 퇴장을 당했습니다.



선두 LG는 현대모비스를 제압하고 2위 DB와 격차를 두 경기로 벌렸습니다.



접전을 벌이던 3쿼터, 윤원상의 버저비터로 기세를 올린 LG는 3점슛만 6개를 터뜨리며 양 팀 최다인 24점을 올린 유기상과, 22점에 리바운드 13개를 잡아낸 마레이를 앞세워 76대 65로 승리했습니다.



19살 신인 다니엘이 잇달아 덩크슛을 터뜨린 SK는 소노를 꺾고 2연승을 달렸습니다.



