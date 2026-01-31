뉴스
고 이해찬 전 총리 영결식…"민주당의 거목" 애도

박예린 기자
작성 2026.01.31
<앵커>

고 이해찬 전 총리의 영결식이 오늘(31일) 국회에서 엄수됐습니다. 영결식에 참석한 이재명 대통령은 마지막 길을 배웅하며 눈물을 훔쳤고 정청래 민주당 대표는 "민주당의 거목을 보내는 게 애통하다"고 말했습니다.

박예린 기자입니다.

<기자>

고 이해찬 전 국무총리의 영정이 국회로 들어섭니다.

영결식장인 국회 의원회관에는 이 전 총리의 마지막을 함께 하려는 정치인과 시민이 모였습니다.

이재명 대통령은 부인 김혜경 여사와 함께 가슴에 근조 리본을 달고 영결식에 참석했습니다.

조사를 낭독한 김민석 총리는 고문과 투옥으로 민주주의를 지킨 고인에게 많이 배우고, 또 빚졌다고 말했습니다.

[김민석/국무총리 : 여쭤볼 게 아직 많은데, 판단할 게 너무 많은데, 누구에게 판단을 구하고 누구에게 의지해야 합니까.]

우원식 국회의장과 정청래 민주당 대표도 고인의 삶을 기리며 잊지 않겠다고 했습니다.

[우원식/국회의장 : (이해찬 전 총리는) 민주주의 역사 그 자체였습니다. 한반도 평화, 민주정부의 성공, 남겨진 과제들은 저희가 함께 이어가겠습니다.]

[정청래/민주당 대표 : 민주당의 믿음직한 거목이셨던 이해찬 전 총리님을 이렇게 갑작스럽게 떠나보내야만 한다는 것이 참으로 애통합니다.]

고인의 생전 모습을 담은 영상이 상영되자, 이재명 대통령과 김혜경 여사는 손수건으로 눈물을 훔쳤습니다.

유족과 동료 정치인들은 이 전 총리의 영전에 헌화한 뒤, 고인의 마지막 길을 배웅했습니다.

7선 의원, 노무현 정부 국무총리, 민주당 대표를 역임한 고인은 오늘 오후 세종 추모공원에 안장되며 안식을 위한 영면에 들어갔습니다.

(영상취재 : 하륭·김용우, 영상편집 : 채철호)
